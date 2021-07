MA CHI HA TIRATO FUORI DAL CILINDRO IL NOME DI LUCA BERNARDO? – CORRIAS: “DICONO CHE SIA IL PEDIATRA DI LICIA RONZULLI E CHE SIA STATO INCORONATO PER QUESTO. MA NON È DEL TUTTO VERO” - I RAPPORTI DEL SUPER PEDIATRA DEL FATEBENEFRATELLI CON NICOLE MINETTI, A CUI AVEVA CHIESTO DI DIVENTARE “ANGELO CUSTODE” DELLA CASA PEDIATRICA

Estratto dell’articolo di Pino Corrias per “il Fatto quotidiano”

Dicono che il bravo Luca Bernardo sia il pediatra di Licia Ronzulli, ultima badante di Silvio B. e che sia stato incoronato per questo. Ma non è del tutto vero.

2 - COMUNALI A MILANO: IL DOTTOR BERNARDO, CANDIDATO CORAZZATO

Estratto dell’articolo di Gianni Barbacetto per “il Fatto quotidiano”

Per capire chi è Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, bisogna conoscere i suoi angeli custodi. Ne ha avuti due. Uno aleggiava sulla sua coloratissima Casa pediatrica dell 'ospedale Fatebenefratelli: Nicole Minetti. L' altro gli ha fatto da sponda con la politica, necessaria per far carriera nella sanità alla milanese: Fabio Altitonante.

Che cosa c' entrano i due con il superpediatra del Fatebene? Flashback. È il 2012. Nicole è consigliera regionale di Forza Italia, eletta nel "listino" bloccato del presidente Roberto Formigoni su richiesta di Silvio Berlusconi, che la vuole ringraziare per i suoi servigi. È stata la sua preziosa igienista dentale presso l' ospedale San Raffaele.

Ma è stata anche l' infaticabile organizzatrice delle feste del bunga-bunga ad Arcore. Luca Bernardo, sfruttando la sua formidabile rete di relazioni tra i riccastri milanesi e gli ottimi rapporti con le aziende (specialmente farmaceutiche), ha costruito al Fatebenefratelli la Casa pediatrica, cioè un reparto per i bambini finanziato con soldi della Regione III e con donazioni private. All' inaugurazione arrivano vip, damazze e belle signore, tra cui Donata Berger e Gabriella Magnoni Dompè (la regina dell' Oki).

Madrina, Michelle Hunziker. Ma la Hunziker non ' è la prima scelta: prima che a lei, Bernardo aveva chiesto a Nicole Minetti di diventare "angelo custode" della Casa pediatrica.

Poi aveva dovuto fare marcia indietro, perché la stampa - ingrata e giustizialista - aveva cominciato a ironizzare sull'"angelo" dei bambini malati che proprio in quelle settimane veniva raccontata nuda al palo della lap dance nella saletta del bunga-bunga di Arcore. La volitiva Nicole, quando ricevette l' in vito a diventare "angelo", era già indagata per favoreggiamento della prostituzione nella vicenda dei festini a luci rosse che stava facendo il giro del mondo (fu poi condannata a 2 anni e 10 mesi).

