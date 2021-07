CONTE HA PERSO IMPROVVISAMENTE LA PAROLA - IL LEADER ETERNAMENTE IN PECTORE DEI CINQUE STELLE VIENE INCALZATO DAI GIORNALISTI CHE PROVANO A SCUCIRGLI UNA DICHIARAZIONE SUL DDL ZAN. “GIUSEPPI” NON PROFERISCE PAROLA E SI LIMITA A FARE OCCHIOLINI E A PRENDERE PER MANO LA FIDANZATA DI CARTONE OLIVIA PALADINO. COME MAI NON SI PRONUNCIA SUL TEMA CHIAVE DEL DIBATTITO POLITICO DEGLI ULTIMI GIORNI? - VIDEO