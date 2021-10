26 ott 2021 11:40

MA DURIGON E' ANCORA IN GIRO A FAR DANNI? - L'EX SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA, CHE SI E' DOVUTO DIMETTERE PER AVER PROPOSTO DI REINTITOLARE AD ARNALDO MUSSOLINI IL PARCO DI LATINA, HA ACCOMPAGNATO SALVINI ALL'INCONTRO CON DRAGHI PER PARLARE DI PENSIONI - SARA' ANCHE COMPETENTE IN MATERIA, MA E' ASSURDO CHE UN DEFENESTRATO DAL GOVERNO RIENTRI DALLA PORTA SECONDARIA…