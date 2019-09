MA GUARDA TE CHE STRANO: I PORTI SONO ANCORA CHIUSI! - BASTEREBBE UNA FIRMETTA DI LAMORGESE, GUERINI E DE MICHELI (TECNICA+ 2 PD) E IL DECRETO SALVINI-TRENTA-TONINELLI SPARIREBBE IN UN BATTER D'OCCHIO, PERMETTENDO L'INGRESSO DELLA ALAN KURDI (DA 10 GIORNI IN MARE) COME DELLA OCEAN VIKING. FORSE NON TROVANO UNA PENNA - I MIGRANTI DELLA KURDI SARANNO REDISTRIBUITI. MA DA CHI È PARTITA LA RICHIESTA? DALLA GERMANIA

L’uscita di Salvini dal governo toglierà il velo della grande ipocrisia nell’Ue: tutti a condannarlo e criticarlo, ma i suoi “porti chiusi” facevano comodo. Ora vedremo se e quando gli altri Stati membri si assumeranno responsabilità. https://t.co/jC2ATKNCzz — David Carretta (@davcarretta) 9 settembre 2019

DAGONOTA - Il decreto del precedente governo che impedisce lo sbarco della Alan Kurdi, che secondo la comunicazione degli uffici della Lamorgese ''è ancora in vigore'', fu firmato da tre ministri: Salvini, Trenta e Toninelli. Uno si è auto-epurato, gli altri due sono stati accompagnati alla porta dal loro stesso MoVimento. Bene, quell'atto interministeriale può essere annullato in 5 minuti dai loro successori: Lamorgese, Guerini e De Micheli, ovvero una ''tecnica'' e due del Pd. Basta una firmetta.

luciana lamorgese matteo salvini 2

Come mai ancora non è stato fatto? Non trovano una penna? O forse sanno benissimo che la nenia dei ''porti aperti'' serviva per fare la guerra a Salvini ma alla maggioranza dell'elettorato non interessa (eufemismo) il tema dei migranti africani? L'ipocrisia sul rigore nei conti si può anche capire: in fondo, l'Europa ''ci farà lo sconto'' (titolo di apertura di ''Repubblica'' di ieri) perché ora abbiamo un governo che non è apertamente ostile a Bruxelles. I leghisti venivano bastonati a suon di vincoli sul deficit, i ministri giallo-rossi potranno sfondarli a piacimento. O almeno così ci stanno facendo credere…

MIGRANTI A BORDO DELLA ALAN KURDI DI SEA EYE

Ma sul tema dei migranti e di Salvini-mostro che faceva annegare gli innocenti, non ci sono arzigogoli: se lui era un fascista liberticida perché teneva al largo i migranti, in questo momento lo sono pure i nuovi ''buoni''. Non esiste una terza strada…

MIGRANTI: UE COORDINA RIPARTIZIONE PER LA ALAN KURDI

luciana lamorgese giuseppe conte luigi di maio 1

(ANSA) La Commissione europea sta coordinando la ripartizione dei migranti della Alan Kurdi, al momento al largo di Malta, sulla base di una richiesta arrivata nel fine settimana. Un numero di Stati membri si è già impegnato in modo costruttivo per l'accoglienza. Lo annuncia la portavoce della Commissione europea per la Migrazione Natasha Bertaud. Nessun coordinamento è stato invece richiesto per il caso della Ocean Viking.

Secondo quanto si apprende da fonti a Bruxelles, la richiesta di coordinamento per la ripartizione per i migranti a bordo della Alan Kurdi è arrivata dalla Germania.

CONTE, SU MIGRANTI ISTITUIRE CORRIDOI UMANITARI EUROPEI

la nave alan kurdi della ong sea eye 1

(ANSA) - "In materia di immigrazione non possiamo più prescindere da un'effettiva solidarietà tra gli Stati Membri dell'Unione Europea. Questa solidarietà finora è stata annunciata, ma non ancora realizzata. Ho rappresentato con convinzione questa nostra visione ai principali leader europei e continuerò a farlo nel Governo che sta nascendo, nei rapporti con i Paesi partner e i nuovi Vertici europei, da subito con iniziative concrete che devono farci uscire, tra l'altro, da gestioni emergenziali. Su questo le nostre strutture sono già al lavoro. Ma anche con azioni lucide e coerenti con il nostro approccio, come ad esempio l'istituzione di corridoi umanitari europei".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula.

MIGRANTI: OCEAN VIKING IN ACQUE INTERNAZIONALI

paola de micheli 6

(ANSA) - Resta al momento in acque internazionali la Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere, che ieri ha soccorso 50 migranti, tra cui 12 bambini e una donna incinta, al largo della Libia. La Alan Kurdi, della ong tedesca Sea-Eye, è invece in attesa di un porto sicuro dallo scorso 31 agosto, dopo aver tratto in salvo 13 persone in fuga dalla Tunisia. Al momento l'imbarcazione, con 8 migranti ancora a bordo, è in stallo al largo di Malta e ieri - secondo quanto riferito dagli attivisti - come già successo alcuni giorni fa, "un altro minorenne ha tentato di buttarsi in acqua per raggiungere la terraferma".

elisabetta trenta lorenzo guerini elisabetta trenta lorenzo guerini 1 lorenzo guerini alfonso bonafede