5 giu 2022 15:39

MA È “BAFFINO” O ORSINI? – D’ALEMA AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO PARLA DELLA SUA SOLUZIONE PER L’UCRAINA: “SERVE UN ‘COMPREHENSIVE AGREEMENT’: NON C'È PACE VERA SENZA LE RAGIONI DELLA RUSSIA. CHE SONO LA SUA SICUREZZA E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE SUE MINORANZE NELLE REPUBBLICHE EX-URSS” – “D'ACCORDO, MANDIAMO LE ARMI ALL'UCRAINA. MA COME SI RICOSTRUISCE UN ORDINE MONDIALE? COSA VUOL DIRE ‘VINCEREMO LA GUERRA’ COMBATTENDO CON UNA POTENZA NUCLEARE? A MEDIO TERMINE, CHI GOVERNA, ANCHE IN ITALIA, CHE PIANO HA?"