MA ‘NDO BIDEN? - “SLEEPY JOE” SPERA CHE LE FOLLIE DI PUTIN E L’UNITÀ DELLA NATO FACCIANO CRESCERE IL SUO CONSENSO. PER ORA, CRESCE NEI SONDAGGI, MA SOLTANTO IN EUROPA: LA POPOLARITÀ DEL PRESIDENTE AMERICANO CRESCE TRA I CITTADINI DEL VECCHIO CONTINENTE - MA IN CASA, CONTINUA A SOFFRIRE: DOPO UN MESE DI GUERRA, L’INDICE DI APPROVAZIONE SALE DI APPENA UN PUNTO (DAL 41 AL 42 PER CENTO). NONOSTANTE QUESTO, FA IL GRADASSO: “SE TRUMP FOSSE IL MIO SFIDANTE NEL 2024, SAREI FORTUNATO”

1 - USA: BIDEN, TRUMP SFIDANTE NEL 2024? SAREI MOLTO FORTUNATO

(ANSA) - Il presidente americano Joe Biden ha detto che si riterrebbe "fortunato" se Donald Trump dovesse sfidarlo di nuovo nella corsa alla Casa Bianca nel 2024, nonostante i sondaggi li diano testa a testa.

Rispondendo ad una domanda sulle prossime elezioni americane e sull'eventualità che l'ex presidente decida di rincandidarsi Biden ha detto "sarei molto fortunato ad avere lo stesso sfidante". Il presidente americano ha risposto ad una domanda sul voto durante la conferenza stampa al termine del vertice della Nato sull'Ucraina.

"Siamo molto lontani dalle elezioni, molto lontani - ha sottolineato Biden - Il mio obiettivo di qualsiasi elezione è assicurarmi di mantenere il controllo di Camera e Senato in modo da avere lo spazio per continuare a fare le cose che sono stato in grado di fare, in termini di crescita economica e agire in modo razionale in politica estera così da essere il leader del mondo libero".

2 - IL PRESIDENTE LEADER IN EUROPA MA NON «INCASSA» IN AMERICA

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

A Bruxelles Joe Biden trova governi che, davanti alla guerra scatenata dalla Russia nel centro dell'Europa, si sono compattati accantonando vecchie diatribe, ansiosi anche di rinsaldare i legami con gli Stati Uniti. Una missione politica importante e delicata, la sua, anche per i segnali che manda a Mosca.

Ma questo viaggio europeo offre al presidente degli Stati Uniti anche la possibilità di tonificare la sua immagine davanti al mondo e agli elettori americani. Il sondaggio mensile della Gallup, pubblicato proprio mentre l'Air Force One decollava da Washington, delude chi pensava che la condotta pronta, determinata e accorta di Biden nelle prime settimane del conflitto avrebbe fatto crescere sostanzialmente la sua popolarità in patria: l'indice generale di approvazione sale di appena un punto, dal 41 al 42 per cento.

Miglioramento statisticamente irrilevante, dichiara la Gallup che indica un mutamento significativo dei giudizi (+6% per arrivare a quota 53) solo per quanto riguarda la gestione della pandemia. Migliora del 6 per cento anche il giudizio su come Biden sta conducendo la campagna contro la Russia, ma qui il presidente partiva da giudizi molto negativi e ora, nonostante il forte miglioramento della sua immagine, non va oltre il 42 per cento anche sul fronte del Cremlino.

I dati della sua popolarità in Europa, invece, restituiscono il sorriso a Biden: un anno di ricostruzione dei rapporti col Vecchio Continente, dopo gli schiaffi dell'era Trump, fanno risalire ovunque, nell'area della Nato, l'immagine degli Stati Uniti. La simpatia per gli Stati Uniti e per Biden varia molto da Paese a Paese: si va dal consenso entusiastico dell'Albania (82%), al gelo della Turchia e della Lituania (22%). L'Italia (41%) è a metà classifica, assieme alla Spagna.

Un po' sotto Gran Bretagna e Germania (rispettivamente 45 e 42%), ma sopra la Francia (36%). Ma quello che conta di più è la variazione rispetto a un anno fa: il giudizio nei confronti dell'America migliora ovunque salvo che in Lituania e in 20 dei 27 Paesi della Nato il progresso è, addirittura, a due cifre.

Nel 41% dell'Italia, ad esempio, c'è un miglioramento di 22 punti percentuali rispetto a un anno fa. Percentuali di miglioramento record in Portogallo (gradimento degli Stati Uniti che sale di ben 52 punti percentuali, al 64%) mentre in Olanda l'approvazione è al 63 con un incremento di 45 punti. Più freddina la Polonia, prossima destinazione di Biden: approvazione al 50% con un incremento di 20 punti. Numeri simili in patria Biden li può solo sognare: in un Paese ormai fortemente polarizzato, diviso in tribù, i miglioramenti, quando ci sono, hanno una consistenza molto limitata.

