Flavio Pompetti per “il Messaggero”

dibattito donald trump e joe biden

C' è un uomo solo al comando della corsa presidenziale degli Usa, e quell' uomo è il democratico Joe Biden. L' ingresso di Donald Trump in ospedale ha lasciato il suo avversario ad aprire l' ultimo mese della campagna elettorale in assoluta solitudine; una condizione inedita, e che ha interrotto nel modo più brusco possibile una competizione segnata dalla più esasperata polarità tra i due candidati e i rispettivi elettori.

joe biden 1

Biden ha reagito con signorilità. Ha immediatamente sospeso la proiezione degli spot televisivi con i quali attaccava Trump, specialmente negli stati in bilico. Venerdì mattina, quando la positività del suo avversario al coronavirus era già nota in pubblico, ha celebrato un comizio a Grand Rapids in Michigan, nel quale ha aperto con alcune frasi di incoraggiamento per una veloce guarigione del suo avversario, e poi lo ha ignorato per il resto del discorso.

donald trump lavora dall ospedale walter reed

AGENDA STRAVOLTA

Invece di contrapporre le sue visioni politiche a quelle dell' attuale amministrazione, come ha fatto negli ultimi mesi, si è limitato ad enunciarle, come se fossero parte di un programma di governo.

La malattia nel migliore dei casi sottrarrà Trump dalla carovana elettorale per almeno i prossimi dieci giorni, con il risultato comunque di stravolgere l' agenda. Incerta a questo punto è anche la data del prossimo dibattito tra i due contendenti, che era stata fissata per il 15 di ottobre. Si parla dell' ipotesi di un collegamento via video se Trump dovesse essere ancora convalescente per quella data, ma un rinvio è più probabile.

donald trump con la mascherina in mano al dibattito contro biden

Trump brilla nella diretta dal vivo, dove può aggredire verbalmente e con i gesti il suo avversario. Un dibattito formato Zoom sarebbe un handicap che il presidente sicuramente non vorrà addossarsi, specie a partire dalla posizione di svantaggio nella quale già si trova oggi, nei sondaggi come nell' assenza dagli schermi. C' è anche una possibilità remota che la posizione di comando in solitaria possa danneggiare Biden.

joe biden

Trump è venuto a trovarsi nel ruolo dell' underdog, l' inseguitore perseguitato dalla sorte, che è uno dei canovacci preferiti dall' iconografia statunitense, e che non manca mai di riscuotere l' affetto degli spettatori, al cinema come nella vita pubblica.

Le frange estreme dei cospirazionisti hanno già disseminato nel web l' idea che il virus sia entrato nella Casa Bianca come un arma lanciata dagli avversari per determinare il risultato del voto.

COVID IN PRIMO PIANO

joe biden donald trump dibattito

La teoria non avrà vita lunga, ma sicuramente sta rafforzando la determinazione dei sostenitori più fedeli. Ma per quanto pacificato e semplificato sia il dibattito elettorale dopo la svolta di venerdì, resta il fatto che i temi dell' economia e dell' ordine pubblico che erano così cari al presidente sono all' improvviso spariti.

Il covid resta l' unica misura di confronto tra i due candidati, e in questo senso Trump sconta una doppia sconfitta: quella della campagna nazionale di prevenzione, adombrata dai numeri del contagio che sono tornati a crescere, e quella personale, con la sua malattia che è ora la prova e la metafora di otto mesi di sottovalutazioni, di occasioni perse e di decisioni sbagliate.

Trump ha affrontato la crisi con spavalda arroganza. Il virus rischia ora di essere la sua nemesi, speriamo solo politica e non personale.

