24 mar 2024 08:46

MA ‘STI MELONIANI PROPRIO NON CE LA FANNO A DIRSI ANTIFASCISTI – LEGGETE CHE CAPRIOLE CONCETTUALI FA IL COGNATO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, PUR DI NON CRITICARE MUSSOLINI: “FIGURE COME LA SUA NON POSSONO AVERE UN VALORE SE NON QUELLO STORICO DI AVER GOVERNATO L'ITALIA PER UN PERIODO, COME ALTRI IN EPOCHE DIVERSE. IO CREDO CHE VADANO STORICIZZATI QUESTI FENOMENI, CHE CI SIANO DELLE DEGENERAZIONI COME L'AVER DISATTESO A UN PRINCIPIO NEL QUALE IO OGGI CREDO FERMAMENTE CHE È IL PRINCIPIO DEMOCRATICO" – “DIRSI ANTIFASCISTI? IL CONCETTO DI ‘ANTI’ NON MI HA MAI CONVINTO MOLTO…”