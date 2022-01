9 gen 2022 11:37

MA LUIGINO QUANDO HA AVUTO IL COVID? NELL’AGENZIA DIFFUSA IERI, DI MAIO HA COMUNICATO DI AVER CONTRATTO IL VIRUS NEL PERIODO NATALIZIO EPPURE IL 28 DICEMBRE ERA IN VISITA DIPLOMATICA IN TUNISA - QUANDO SI E’ CONTAGIATO? IN QUALI GIORNI E’ RIMASTO IN ISOLAMENTO? - AGGIORNAMENTO! DOPO LE DOMANDE DI DAGOSPIA, ARRIVA LA PRECISAZIONE DELLO STAFF DI DI MAIO: "HA EFFETTUATO UN TAMPONE, CHE IN DATA 27 DICEMBRE HA DATO ESITO NEGATIVO. AL RIENTRO DALLA MISSIONE, DI MAIO HA EFFETTUATO UN NUOVO TEST, RISULTATO POSITIVO. A QUEL PUNTO IL MINISTRO SI È IMMEDIATAMENTE MESSO IN QUARANTENA"