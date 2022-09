MA NON ERA IL GOVERNO DEI MIGLIORI? 6 MINISTRI DELL’ESECUTIVO DRAGHI ERANO CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI, MA DI QUESTI SOLO GIORGETTI HA VINTO. HANNO INVECE PERSO IL PROPRIO COLLEGIO UNINOMINALE CARFAGNA, BONETTI, DI MAIO, GELMINI E PATUANELLI (GLI ELETTORI DELLA MITOLOGICA AGENDA DRAGHI SE NE SONO ALTAMENTE SBATTUTI) - CASINI BATTE SGARBI, SANTANCHÉ DOPPIA COTTARELLI - ANCHE L’EX SINDACO DI NAPOLI LUIGI DE MAGISTRIS, LEADER DELL’UNIONE POPOLARE È FUORI (NONOSTANTE L'ENDORSEMENT DI MELENCHON)...

PASQUALE QUARANTA, NICOLO' GUELFI per www.lastampa.it

MARA CARFAGNA

Un’Italia in blu. Il centrodestra si è aggiudicato la maggioranza dei collegi uninominali, ma sono tanti i casi clamorosi e i grandi esclusi: Luigi Di Maio perde la sfida diretta a Napoli Fuorigrotta con il 5 stelle Sergio Costa e resta fuori dal Parlamento. Nello stesso collegio era candidata anche Mara Carfagna con Azione, che però si è fermata al quarto posto.

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale nel Governo Draghi, da poco fuoriuscita da Forza Italia, ottiene il solo il 7,10%. Probabilmente nessuno degli ex forzisti confluiti in Azione troverà posto in Parlamento. L’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, leader dell’Unione Popolare è fuori: la lista non ha superato lo sbarramento fermando all’1,4%.

Debacle tra i ministri del governo Draghi: 6 di loro si sono candidati ma solo Giancarlo Giorgetti ha conquistato un seggio all’uninominale.

Sconfitta importante per l’ex ministro degli Esteri campano, il cui partito Impegno Civico raggiunge solo lo 0,60% su base nazionale. Emma Bonino ha la meglio su Carlo Calenda che, nel duello per l’uninominale al Senato a Roma, scivola al terzo posto, ma viene battuta dalla candidata del centrodestra Lavinia Mennuni. La presidente del Senato uscente Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata rieletta nel collegio per il Senato in Basilicata con il 36,10. Eletto anche il virologo Andrea Crisanti, candidato al Senato come capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Estero.

Casini a Bologna e Santanché a Cremona per il Senato

Pier Ferdinando Casini a Bologna, la spunta su Vittorio Sgarbi nell’uninominale al Senato. A Cremona Daniela Santanché doppia nella sfida diretta l’economista Carlo Cottarelli per l’uninominale al Senato.

