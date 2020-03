MA NON ERA MEGLIO LA QUARANTENA? - IN UNA DISPERATA “OPERAZIONE SIMPATIA”, MATTEO RENZI VA OSPITE A “RIVELO” SU REAL TIME E LA TRASMISSIONE FA LO 0,36% - LA CONDUTTRICE, LORELLA BOCCIA, E’ LA NUORA DI LUCIO PRESTA, CHE È AMICO E SPIN DOCTOR DI RENZI - LEI SI SCIOGLIE: “AMMETTO DI ESSERE UN PO’ EMOZIONATA”. E LUI LA RASSICURA: “MA IO NON SONO UNA ÉTOILE” - LA MEJO RIVELAZIONE: "NON MI CHIAMAVANO 'IL BOMBA'. AL MASSIMO ERO 'IL MATTO'" - IL VIDEO INTEGRALE DELL'INTERVISTA

Lorenzo Giarelli per il “Fatto quotidiano”

Nel quartier generale di Italia Viva devono averci pensato a lungo. Per rimediare agli ultimi sondaggi disastrosi, hanno pensato a una operazione simpatia (un' altra?) che rilanci finalmente l' immagine di Matteo Renzi. E quale idea migliore di mandarlo in tv in piena crisi sanitaria a parlare dei suoi inizi nei boy scout, del rapporto coi figli e di quando dovette rinunciare alla festa dei 40 anni per partecipare alla commemorazione per Charlie Hebdo? Una mossa da far rimpiangere i fasti di Jim Messina. "Vi è mai capitato di conoscere il vostro idolo?". Così viene introdotto Matteo Renzi a Rivelo, trasmissione di Real Time condotta da Lorella Boccia - nuora di Lucio Presta, agente dei vip e amico di Matteo - andata in onda giovedì sera.

L' inizio è solo un tiepido assaggio dei 48 minuti di coccole all' ego dell' ex premier. La Boccia ricorda l' incontro con una stella della danza: "Ero agitatissima, pensavo a come dovevo rivolgermi a lei, poi mi ha detto di chiamarla semplicemente per nome. Ho capito che le grandi star non hanno bisogno di dimostrare nulla, basta esserci per fare la differenza. E anche l' ospite di questa sera non ha bisogno di presentazioni". È Matteo Renzi. "Ammetto di essere un po' emozionata". "Ma io non sono un étoile". "No?". No. Si parte: "Voglio disorientarla con una domanda che nessuno le ha mai fatto". Perché non si è ritirato dalla politica dopo il referendum? Perché bombarda un governo che lui stesso ha voluto? Meglio: "Le piace ballare?".

Matteo è a suo agio. Racconta dei soprannomi da bambino: "Nessuno mi ha mai chiamato il Bomba. Al massimo ero il Matto". Allora va meglio. Poi è l'ora del libro Cuore, qualcosa a metà tra le frasi da Baci Perugina e i discorsi rubati agli anziani fuori dal cantiere: "I bambini non giocano più per strada"; "A volte per far star bene le famiglie di tutti fai star male la tua"; "Il lusso non è un' auto blu o un volo privato, ma condividere relazioni umane". Se poi si condividono relazioni umane da sopra un Air Force One in leasing per 168 milioni, tanto meglio.

Ma c' è spazio pure per i ricordi politici, col consueto basso profilo: "Sono stato il primo sindaco presidente del Consiglio. L' unico a realizzare la parità di genere nel governo. Il premier più giovane. Se vedo un tricolore mi inchino e ringrazio". "Le fa molto onore".

Ma è quando tutto sembra calmo, quando ci si sbottona la camicia e si allungano i piedi sul tavolo che Renzi infila il pizzino politico.

Verso i titoli di coda arriva un messaggino da non sottovalutare: "Renzi, ci faccia una rivelazione"; e va bene: "Matteo Salvini è un mio rivale, ma c' è un rapporto personale, umano ci siamo sentiti più volte. Dopo il referendum mi ha scritto per dirmi che mi avrebbe aspettato presto in battaglia, e così ho fatto io ad agosto". "Questo è un messaggio importante per gli italiani". Purtroppo sì. E c' è anche la morale finale: "Il rischio è che ti trasformi in un codice, serve avere passione per non vivere da numerini". I numerini, appunto. Tipo il dato Auditel della serata: 0,36 per cento. Poco persino al confronto dei sondaggi di Italia Viva.

