GOVERNO: GIORGETTI, PARTITA COMPLICATA DA SBLOCCARE

(ANSA) - Più che "supplementari" "mi sembra una partita molto complicata da sbloccare" anche vista l'imminente "scadenza elettorale". Così Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, in videocollegamento con la Festa nazionale della Uil a Cesenatico risponde a una domanda su eventuali novità sulla crisi di Governo.

"Quel richiamo al senso di responsabilità mi sembra che qualcuno l'abbia ben capito. La Lega l'ha dimostrato in questo anno e mezzo". "Quello che è accaduto non doveva accadere", ha detto Giorgetti. "Ho parlato di tempi supplementari", ricorda la sua battuta, ma "mi sembra che le squadre siano un po' stanche".

GOVERNO: GIORGETTI, CRISI UN PASTICCIO SENZA GIUSTIFICAZIONE

(ANSA) - Questa "crisi politica non cancella i problemi", come l'inflazione, che "non è risolta anzi temo si posa aggravare a causa della crisi che si è innescata. Questo è il vero tema". Così Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, in videocollegamento con la Festa nazionale della Uil a Cesenatico a proposito della crisi di Governo. "Vedo grandi retroscena, gossip, intrighi di palazzo ma i problemi reali sono altri" e "mi sembra evidente questa discrepanza, tra Paese reale e politica risucchiata in queste ore in questo pasticcio che veramente secondo me non ha una giustificazione".

GOVERNO: GIORGETTI, AVANTI MA SOLO CON POLITICA DEI 'SÌ'

(ANSA) - "Quello di cui ha bisogno l'Italia è una classe politica che sia capace di dire 'sì' anche davanti a scelte impegnative che non portano immediato consenso". Così il ministro Giorgetti in videocollegamento con la Festa Uil a Cesenatico.

"In zona Cesarini come ai supplementari si può sempre segnare ma solo se si riesce a costruire un Governo che sappia dire dei sì davanti a scelte impegnative. Se dobbiamo mettere in piedi un Governo" bloccato "da veti reciproci francamente anche no, non serve a nessuno. Penso che nel tempo che abbiamo da qui a mercoledì nessuno si tiri indietro ma con chi dice 'no' non perdiamo altro tempo".

