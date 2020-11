MA È PALAZZO CHIGI O IL GRANDE FRATELLO? – TA-ROCCO CASALINO È TORNATO OPERATIVO NEL SUO UFFICIO E SI STA DEDICANDO AL RIFACIMENTO DELLA SALA STAMPA DEL GOVERNO – BASTA CON L’AUSTERO SFONDO BLU VOLUTO DA MONTI AL POSTO DEL TIEPOLO DI BERLUSCONI. ALLE SPALLE DEL PREMIER CI SARÀ UN MURO VIDEO CON IMMAGINI A FLUSSO CONTINUO. TRASMETTERANNO I SERVIZI DI BARBARA D’URSO? – ANZALDI: “UNO SCHIAFFO A TUTTI GLI ITALIANI”

sala stampa palazzo chigi prima dop

Tommaso Montesano per “Libero quotidiano”

Proprio ieri, dopo tre settimane di lontananza da Palazzo Chigi causa Covid, Rocco Casalino è tornato nel suo ufficio di portavoce del presidente del Consiglio. E proprio ieri, quando si dice il caso, sono iniziate a circolare indiscrezioni - poi confermate - su quello che sarà il suo incarico di rilievo da qui alla fine dell' anno: sovraintendere ai lavori per il rifacimento della sala stampa di Palazzo Chigi.

la sala stampa di palazzo chigi ai tempi di berlusconi

Quella, per intenderci, dalla quale Giuseppe Conte diffonde il verbo del governo giallorosso. Misure anti-virus comprese. L' agenzia Dire, infatti, ha rivelato che proprio Casalino è il regista del cambio di look della stanza al piano terra di piazza Colonna. Basta con lo sfondo azzurro voluto, nel 2011, da Mario Monti, che in nome dell' austerità decise di cancellare la scenografia introdotta da Silvio Berlusconi, che a sua volta decise di sostituire il quadro allegorico coi continenti che aveva ereditato dagli anni della Prima Repubblica con la riproduzione di un capolavoro del '700, La Verità svelata dal Tempo, di Giovan Battista Tiepolo.

ROCCO CASALINO E GIUSEPPE CONTE

STOP AUSTERITÀ

Chi non ricorda alle spalle del Cavaliere l' abbraccio tra Kronos e la Verità, rappresentata nell' allegoria da una fanciulla sdraiata sulle nubi? Troppa frivolezza, per il professor Monti, cui evidentemente dovendo imporre agli italiani tasse, tagli e sacrifici parve opportuno decorare la sala stampa di Palazzo Chigi con un semplice sfondo azzurro.

Rocco Casalino Marina La Rosa

Quello che c' è ancora oggi. Giudicato, dallo spin doctor del premier, eccessivamente sobrio per fare da sfondo alle gesta del presidente del consiglio pro tempore. Così, a leggere le anticipazioni, Casalino ha presentato al suo datore di lavoro un progetto di rifacimento che avrebbe ricevuto il via libera dell' avvocato pugliese.

roberto speranza giuseppe conte giuseppe ippolito

Filo conduttore dell' opera di restyling sarà un concetto caro ai grillini: quello della "casa di vetro". Già, perché dopo aver rimosso anche le riproduzioni di colonne e capitelli corinzi, il grande tavolo e il doppio pavimento sotto cui scorrono i cavi, nonché gli specchi, che saranno spostati in alto, l' intenzione è di trasformare la sala in una cupola trasparente, in cui alle spalle del premier - o del ministro di turno - vi sia un "muro a video" in grado di trasmettere immagini a flusso continuo, come accade negli studi televisivi.

2001 vladimir luxuria con rocco casalino ospite di muccassassina

Sarebbe troppo facile fare il riferimento all' esperienza del "Grande fratello", grazie alla quale Casalino ebbe il suo battesimo televisivo. Fatto sta che l' idea è proprio quella: basta con la seriosa staticità dello sfondo azzurro, via con i filmati senza soluzione di continuità, per rappresentare al meglio un esecutivo in continuo movimento «per il bene degli italiani».

sala stampa palazzo chigi dopo monti

E non è finita qui: al posto del tavolo su cui ora si staglia il simbolo della presidenza del Consiglio, ci sarà una struttura più esile, naturalmente in materiale trasparente (in plexiglass, pare).

silvio berlusconi – sala stampa palazzo chigi

Ancora: la zona della conferenze stampa e quella delle postazioni dei giornalisti che seguono il governo saranno separate da un' altra cupola trasparente in grado di non far passare i rumori.

L' idea, hanno spiegato all' agenzia Dire fonti governative, è quella di «rendere tutto immediatamente percepibile e diretto, secondo un' idea di comunicazione pubblica a cui il governo si è dedicato in particolare nella gestione della pandemia da Covid». I lavori, il cui progetto sarebbe stato approvato dallo stesso Conte con l' unica raccomandazione di spendere il meno possibile, dovrebbero iniziare durante la pausa natalizia.

giuseppe conte rocco casalino emmanuel macron

«SCHIAFFO AGLI ITALIANI»

«Uno schiaffo a tutti gli italiani, a partire da coloro che, a causa dell' emergenza Coronavirus, non riescono ad arrivare alla fine del mese», attacca Michele Anzaldi (deputato di Italia Viva), che si chiede: «Davvero alla presidenza del Consiglio pensano di dilapidare soldi pubblici per una questione del genere, in un momento come questo?».

ROCCO CASALINO GIUSEPPE CONTE

In serata Palazzo Chigi conferma i lavori, replicando che si tratta di «opere obbligatorie per l' adeguamento alle vigenti normative antincendio e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Lavori non a carico della presidenza del Consiglio, bensì «del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche». Nota che fa infuriare ancora di più l' esponente renziano: «Apre scenari gravissimi addirittura con risvolti penali. Se ci sono rischi per la salute e la sicurezza dei giornalisti e dei dipendenti di Palazzo Chigi che frequentano la sala stampa, perché l' area non è stata chiusa? Chi è il responsabile di questa situazione?».

silvio berlusconi sala stampa palazzo chigi 2003 GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO IN CONFERENZA STAMPA ROCCO CASALINO IN MONOPATTINO ROCCO CASALINO A FREGENE IL 2 GIUGNO rocco casalino foto di bacco LUIGI DI MAIO, ROCCO CASALINO E GIUSEPPE CONTE GUARDANO ADORANTI E OMAGGIANO VLADIMIR PUTIN rocco casalino giuseppe conte ROCCO CASALINO BETTING CHANNEL GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO ROCCO CASALINO A SPASSO SENZA MASCHERINA ROCCO CASALINO BETTING CHANNEL ROCCO CASALINO A SPASSO CON IL CANE IN VIA CONDOTTI GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO ROCCO CASALINO GIUSEPPE CONTE LUCA BIZZARRI E L'INQUADRATURA SBILANCIATA PER FAR ENTRARE ROCCO CASALINO ROCCO CASALINO rocco casalino a villa pamphili curriculum rocco casalino giuseppe conte rocco casalino rocco casalino a villa pamphili la verita svelata dal tempo dietro silvio berlusconi la sala stampa di palazzo chigi il 5 agosto 2008 rocco casalino al Grande Fratello silvio berlusconi nella sala stampa di palazzo chigi 2011 giulio tremonti e maurizio saconi sala stampa palazzo chigi Rocco Casalino Marina La Rosa la sala stampa di palazzo chigi nel 2003