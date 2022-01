MI SI VOTA DI PIÙ SE PARLO E ME NE STO IN DISPARTE O SE NON PARLO PER NIENTE? - FRA TATTICA E SCARAMANZIA, C’È UNA PATTUGLIA DI SEI IRRINTRACCIABILI E SILENZIOSI CANDIDATI AL QUIRINALE CHE SONO TERRORIZZATI DI BRUCIARSI LE CHANCE, E QUINDI SI NASCONDONO DAI GIORNALISTI - CASINI, AMATO, FRATTINI, MORATTI, CASELLATI E CARTABIA: SANNO CHE, DOPO IL PASSO INDIETRO DI BERLUSCONI, DA ADESSO IN POI IN QUALSIASI MOMENTO POSSONO VERIFICARSI INCASTRI IMPENSABILI…