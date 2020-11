25 nov 2020 19:44

MA PERCHÉ BETTINI NON FA UNA TELEFONATA A CONTE COSÌ GLIELO DICE DIRETTAMENTE CHE VUOLE IL RIMPASTO DI GOVERNO? - L'IDEOLOGO DI ZINGARETTI PER LA QUARANTESIMA VOLTA IN SEI MESI FA SAPERE VIA GIORNALI TV E CABLOGRAMMI CHE CI VUOLE UN ALLARGAMENTO DELLA MAGGIORANZA. E IL PREMIER, PER LA QUARANTUNESIMA DICE A TUTTI CHE NON CI PENSA PER NIENTE, VISTO CHE PERDEREBBE POTERE E CONTROLLO SULLA MAGGIORANZA