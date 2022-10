14 ott 2022 16:11

MA PERCHÉ I SERVIZI SEGRETI AMERICANI NON HANNO FATTO NULLA PER FERMARE L’ASSALTO A CAPITOL HILL? SECONDO I DOCUMENTI RIVELATI IN UN'AUDIZIONE AL CONGRESSO, GLI AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI, INCARICATI DI VALUTARE I RISCHI LEGATI ALLE PROTESTE, STAVANO MONITORANDO DA TEMPO LE CHAT SUI SITI WEB PRO-TRUMP IN CUI GLI SVALVOLATI GIA' PARLAVANO DI UCCIDERE PENCE E DI ASSALTARE IL CAMPIDOGLIO. NON SOLO: AVEVANO RICEVUTO UNA SOFFIATA DA UN INFORMATORE CHE…