MA QUANTE INTERVISTE ''ESCLUSIVE'' DÀ VIRGINIA SABA SUL SUO FOTOROMANZO CON LUIGINO DI MAIO? UN PO' TROPPE! - CI SCRIVE GIANNI RUGGIO DI ''DI PIÙ'': ''CARO DAGO, 'CHI' LANCIA LA SUA INTERVISTA ALLA COMPAGNA DEL MINISTRO DICENDO CHE 'PARLA PER LA PRIMA VOLTA', MA È UNA BUFALA, VISTO CHE LA NOSTRA E' USCITA DUE SETTIMANE FA'' - NON FINISCE QUI! PURE ''DIVA E DONNA'' (GRUPPO CAIRO COME 'DIPIÙ', FATEVE 'NA TELEFONATA) LANCIA ''LA PRIMA INTERVISTA DA FIRST LADY''. IN CUI PARLA DI SESSO…

Caro Dago,

ti scrivo per informarti che il titolo che lancia l'esclusiva di Chi relativa a Virginia Saba, la fidanzata di Di Maio, che proprio secondo gli strilli "parla per la prima volta", è una bufala. E lo dico a ragion veduta, visto che ha rilasciato un'intervista a me uscita quindici giorni fa sul settimanale Dipiù. Poi, per carità, vale tutto, magari oggi parla per la prima volta a Chi. E dopodomani per la prima volta all'Oggi... e così via. Salutoni.

Gianni Ruggio

gianniruggio@cairoeditore.it

Redazione Dipiù

(DAGONOTA) - …E il povero Ruggio non ha visto i lanci stampa di ''Diva e Donna'' (sempre Cairo editore) che parlano di ''prima intervista da first lady''. Ma quante interviste esclusive dà la signorina Saba? Ognuna farcita di dettagli da fotoromanzo sul suo adorato Luigi. Sembrerebbe quasi una strategia mediatica coordinata. Ma cosa andate a pensare…Leggere per credere.

ESCLUSIVO “DIVA E DONNA”: LA PRIMA INTERVISTA DA “FIRST LADY” DI VIRGINIA SABA, COMPAGNA DI LUIGI DI MAIO

«Ci siamo incastrati al momento giusto. Credo che Luigi avesse bisogno di un po’ di serenità e io di una persona forte accanto. Sono stata orgogliosa quando una volta mi ha detto: “Sei una delle poche che non mi ha chiesto niente”. Mi basta lui...». «È bello. Ha un sorriso e degli occhi stupendi, anche se amo soprattutto la sua dolcezza e la sensibilità incredibile che dimostra ogni giorno. Soffro il sex appeal del cervello».

Così Virginia Saba, compagna del vicepremier Cinque Stelle e ministro del Lavoro Luigi Di Maio nella sua prima intervista da “first lady” in carica rilasciata al settimanale “Diva e donna” (Cairo Editore) in edicola domani. «Luigi vive la politica come una missione totalizzante e anche in privato è esattamente così come si vede: coerente e trasparente. Con la vita che fa non è facile riuscire a staccare e io gli ho promesso che mi prenderò cura della sua anima...Vorrei che si ricordasse di avere una vita propria, deve proteggerla e non sacrificare tutto alla politica. Mi piacerebbe che con me riscoprisse il bello dei suoi 32 anni».

Sulle idee politiche: «Ho votato 5 Stelle, ma anche il mio voto non è scontato, devono conquistarlo... Di base sono una persona tendenzialmente di sinistra: ho a cuore le persone più deboli». Su nozze e figli: «Mi piacerebbe ovviamente avere dei bambini, un marito e una casa in campagna con gli animali... Nella mia vita le cose capitano all’improvviso... Forse anche questo succederà da un giorno all’altro. Vorrei un matrimonio molto semplice, magari in spiaggia».

Sul sesso: «Fondamentale. Sono una persona energetica e sanguigna». «In passato mi ha corteggiata un famoso sportivo, ma gli ho detto no». «Sono un po' maschiaccio... Non concepisco poi gli uomini che hanno troppe attenzioni verso il proprio fisico. Luigi fra l’altro è vestito sempre uguale. Ha la testa così impegnata che non perde energia neanche nello scegliere gli abiti: mi piace anche questo di lui. Però prima o poi qualcosa di colorato o strano glielo regalerò».

ESCLUSIVO: SU CHI PARLA PER LA PRIMA VOLTA LA FIDANZATA DI LUIGI DI MAIO: «LUIGI MI HA GIÀ PRESENTATO I SUOI GENITORI. ANCHE SE NON SUBITO GLI HO GIÀ DETTO CHE VORREI DIVENTARE MAMMA. UNA USCITA A QUATTRO CON SALVINI E LA SUA NUOVA COMPAGNA? PERCHÉ NO?»

«Parlando con Luigi io gli ho detto: “Vorrei diventare mamma”. Ma lo volevo da sempre. Lui mi ha risposto: “È bellissimo”. Ma sappiamo che non è il momento. Poche sere fa mi ha portato ad Avellino a conoscere i suoi genitori. A Pasqua invece andremo in Sardegna. Le premesse ci sono tutte per … le promesse della vita. Siamo innamorati folli, ma con calma ogni cosa sarà illuminata».

Non usa mezzi termini per descrivere la sua felicità Virginia Saba, 36 anni, giornalista, da qualche settimana fidanzata ufficiale del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. Lo fa in un’intervista concessa al settimanale Chi in edicola da mercoledì 3 aprile. La coppia è innamoratissima, come testimoniano le foto esclusive pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, e fa già progetti per creare una famiglia e anche per il dopo politica. «Quando abbiamo fatto il primo viaggio insieme in Spagna, a Granada - racconta Virginia Saba a Chi - stavamo fantasticando in questo posto meraviglioso. Musica araba, situazione intima. E per un attimo Luigi mi ha detto: “Magari un giorno stacchiamo da tutto e ci inventiamo una cosa simile”. (Un Hammam ndr.) Chissà.

Ora però in primis c’è quella che lui chiama la sua “missione”». Una missione, quella della politica, sulla quale Virginia ha le idee chiare. «Non mi permetterei mai di dire a Luigi cosa deve fare», ribadisce sicura. «Io ho sempre pensato che la politica e la vita normale possano e debbano viaggiare su binari diversi. So che anche Luigi la pensa come me. Mi creda, io voglio rendere le cose facili, ma di facile non c’è molto. Io non ho bisogno di Luigi per campare. Mi sono sempre mantenuta da sola. Sia chiaro». Alla domanda se vede possibile un’uscita a quattro con l'altro vicepremier Matteo Salvini e la sua nuova compagna, Francesca Verdini, risponde: «Almeno nel privato che vinca l’amore. Per noi, per Salvini, per tutti».

