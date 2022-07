21 lug 2022 16:23

MA QUANTO GODE PUTIN! - JOE BIDEN È POSITIVO AL COVID! IL 79ENNE PRESIDENTE AMERICANO, COMPLETAMENTE VACCINATO, HA "SINTOMI LIEVI" E HA INIZIATO A PRENDERE IL FARMACO PAXLOVID. LA FORTUNA È CHE PER UN PO' STARÀ IN ISOLAMENTO E NON POTRÀ DIRE ALTRE CAZZATE...