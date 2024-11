MA QUANTO TEMPO HANNO DA BUTTARE ‘STI MILIARDARI: MENTRE ELON MUSK FA IL SUGGERITORE DI TRUMP, IL RIVALE MARK ZUCKERBERG SI DÀ ALLA MUSICA – IL FONDATORE DI FACEBOOK HA REALIZZATO UNA DIMENTICABILISSIMA COVER DI “GET LOW” DI LIL JOHN, LA CANZONE CHE SUONAVA LA PRIMA VOLTA CHE HA INCONTRATO LA MOGLIE PRISCILLA – IL BRANO È STATO REALIZZATO CON IL RAPPER T-PAIN ED È STATO BOLLATO COME “CRINGE” SUI SOCIAL – VIDEO

Da www.whoopsee.it

z pain get low la copertina della canzone di zuckerberg

Un amore che dura dai tempi del college e si è rafforzato negli anni. È quello che lega Priscilla Chan e Mark Zuckerberg, che non smette mai di stupire ed elogiare sua moglie, dimostrandole tutto il suo affetto.

Vi ricordate quando aveva fatto costruire una statua raffigurante sua moglie dal celebre artista Daniel Arsham?

Avvolta in una veste drappeggiata, che sembrava terminare con un paio di ali, la statua conferiva a Priscilla un aspetto angelico ed etereo.

Un gesto a dir poco romantico, che aveva lasciato gli utenti a bocca aperta, inconsapevoli che da lì a poco Zuckerberg avrebbe trovato un altro modo di stupirla.

mark zuckerberg e priscilla chan all inizio della loro relazione

Lo scorso ottobre, infatti, il fondatore di Meta aveva mostrato una nuova versione della Porsche Cayenne, costruita seguendo i desideri di sua moglie. «Priscilla voleva un minivan, quindi ho progettato qualcosa che sono abbastanza sicuro dovrebbe esistere: una Porsche Cayenne Turbo GT Minivan», aveva scritto in un post su Instagram. Dal settore automobilistico, poi, è passato alla musica, un intramontabile strumento che tutti abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita per dimostrare il nostro amore nei confronti di una persona.

mark zuckerberg in studio con t payne

Ci sono canzoni che fanno da sfondo a momenti indimenticabili e per questo si caricano di significato. Per Mark e Priscilla, quella che meglio rappresenta il loro amore è “Get Low” di Lil Jon, e per questo ha deciso di creare insieme a T-Pain una nuova versione dedicata a sua moglie. «C’era la canzone “Get Low” quando ho incontrato Priscilla per la prima volta ad una festa del college, quindi ogni anno la ascoltiamo per il nostro anniversario», ha spiegato Zuckerberg in un post su Instagram. «Quest’anno ho lavorato con T-Pain alla nostra versione di questo capolavoro lirico. Alzate il volume per la traccia, disponibile anche su Spotify. Ti amo P».

mark zuckerberg priscilla chan mark zuckerberg con gli occhiali orion per la realta aumentata 1 la festa di mark zuckerberg per la moglie priscilla 1 la festa di mark zuckerberg per la moglie priscilla 2 la festa di mark zuckerberg per la moglie priscilla 5 t payne con mark zuckerberg mark zuckerberg t payne con mark zuckerberg mark zuckerberg in studio t payne con mark zuckerberg il testo della canzone di mark zuckerberg