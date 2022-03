“LE DONNE MI SONO ANTIPATICHE MA QUANDO SI TRATTA DI COSE ORRENDE CI SONO SOLO GLI UOMINI” - NATALIA ASPESI: “NON SO NULLA DELL’UCRAINA. QUELLO CHE SO ME LO HA RACCONTATO LA MIA BADANTE, MA È LIMITATO. SECONDO ME NON È PIÙ IL MOMENTO DELLE OPINIONI. SE CONTINUIAMO A DIRE CHE È STATA LA NATO, O CHE È STATO PUTIN, NON OTTENIAMO NIENTE MENTRE CONTINUA A MORIRE DELLA GENTE” - “ANCHE LA DIPLOMAZIA NON NE STA USCENDO BENE, CON QUESTI ORRENDI TAVOLI CON IL CAFFÈ DAVANTI A QUELLI CHE DISCUTONO…”