MA LO SAPETE CHE PER LA PRIMA VOLTA DALL'11 SETTEMBRE GLI USA HANNO SUBÌTO UN ATTACCO TERRORISTICO STRANIERO SUL LORO TERRITORIO? SE NON LO SAPETE È PERCHÉ LA NOTIZIA È PASSATA QUASI SOTTO SILENZIO: IL KILLER SAUDITA DELLA BASE NAVALE IN FLORIDA, CHE A DICEMBRE FECE 3 MORTI E 8 FERITI, AVEVA CONTATTI CON AL QAEDA. EPPURE ERA STATO FATTO ENTRARE NEL CUORE DELLA DIFESA AMERICANA

USA: FBI COLLEGA AD AL QAEDA MILITARE SAUDITA PROTAGONISTA DI SPARATORIA IN FLORIDA

uomo armato nella base della marina americana a pensacola, in florida 5

(Agenzia Nova) - Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) degli Stati Uniti ha trovato le prove che collegano all’organizzazione terroristica Al Qaeda il sottotenente dell’aeronautica saudita Mohammed Saeed al Shamrani, protagonista di una sparatoria che lo scorso anno provocò la morte di tre militari Usa all’interno della base di Pensacola, in Florida. Lo riferisce il “New York Times” citando due fonti vicine alle indagini. Sul caso dovrebbe tenere una conferenza stampa nelle prossime ore il procuratore generale Usa William Barr, che già lo scorso gennaio aveva parlato di “atto di terrorismo”. In particolare, gli investigatori statunitensi hanno scoperto che Al Shamrani comunicò con un operativo di Al Qaeda prima di entrare in azione.

MARINAI UCCISI A PENSACOLA IN FLORIDA

Le prove sarebbero state ottenute attraverso la violazione dei sistemi di sicurezza di uno dei due iPhone del militare saudita, avvenuta solo di recente e “senza l’aiuto di Apple”. È probabile che la notizia possa alimentare nuove tensioni tra la multinazionale di Cupertino e l’Fbi, che già in passato, nel quadro di altre indagini, avevano chiesto senza successo l’accesso a dispositivi Apple.

BASE NAVALE PENSACOLA FLORIDA

Durante la sparatoria, il saudita distrusse entrambi gli iPhone in suo possesso, circostanza che spinse gli investigatori a ritenere che i due dispositivi dovessero contenere informazioni importanti. Non è tuttavia ancora chiaro se Al Qaeda abbia ordinato l’azione di Al Shamrani, nella quale rimasero uccisi tre militari della Marina statunitense e altri otto furono feriti. In un audio registrato lo scorso anno, la responsabilità dell’attacco fu rivendicata dall’allora leader Al Qaeda nella Penisola arabica (Aqpa), Qassim al Rimi, poco dopo ucciso in un attacco condotto dalle forze Usa con un drone in Yemen.

FBI, ATTACCO A BASE MILITARE USA LEGATO A TERRORISMO

MOHAMMED AL SHAMRANI PENSACOLA

(ANSA) - L'attacco di ieri alla base aeronavale Corpus Christi in Texas nel quale l'assalitore è morto e un militare è rimasto ferito e' legato al terrorismo. Lo ha riferito il dirigente dell'Fbi Leah Greeves in una conferenza stampa, senza rendere nota l'identità del killer e descrivere i motivi del suo gesto. "Potrebbe esserci una seconda persona di interesse in fuga nella comunità ma incoraggiamo la gente a stare calma", ha aggiunto Greeves.

La guardia all'ingresso è rimasta ferita (non gravemente) ma è riuscita a fermare l'assalitore attivando la barriera che ha impedito alla sua vettura di entrare. Il personale della base ha risposto al fuoco "neutralizzando" il killer ma il lockdown è durato varie ore. La sparatoria arriva tre giorni dopo che l'Fbi ha rivelato che Mohammed Saeed Alshamrani, il militare saudita autore della strage nella base aeronavale americana di Pensacola (Florida) dove si stava addestrando, era rimasto regolarmente in contatto per anni con Al-Qaida, anche la notte prima del suo attacco.

uomo armato nella base della marina americana a pensacola, in florida 3 spari nella base navale di pensacola in florida 1