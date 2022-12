LO SPETTRO DI MICHETTI ALEGGIA SULLA MELONI – A DUE MESI DALLE ELEZIONI REGIONALI NEL LAZIO, FRATELLI D'ITALIA NON HA ANCORA TROVATO IL SUO CANDIDATO – LA “DUCETTA” RIUSCIRÀ A SBAGLIARE LA SCELTA UN'ALTRA VOLTA, DOPO AVER FALLITO LA PRESA DEL CAMPIDOGLIO UN ANNO FA, QUANDO SI AFFIDÒ AL “TRIBUNO DEL POPOLO” MICHETTI? – ADESSO, COME ALLORA, IL CENTRODESTRA È DATO DAI SONSAGGI IN NETTO VANTAGGIO. MA LA PREMIER HA DIMOSTRATO DI NON SAPER SEMPRE INDIVIDUARE LE PERSONE GIUSTE…