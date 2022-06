“CAPUANO? MAI VISTO E MAI SENTITO. HO DOVUTO ANDARE SU INTERNET PER CAPIRE CHI ERA” – A BELLUNO VA IN SCENA IL GRANDE GELO TRA ZAIA E SALVINI: IL “CAPITONE” ARRIVA IN RITARDO AL COMIZIO PER IL CANDIDATO SINDACO, DE PELLEGRIN, E ZAIA GLI TIRA UNA SERIE DI FRECCIATINE – L’INSOFFERENZA VERSO IL SEGRETARIO CRESCE TRA I VECCHI “COLONNELLI”, CHE STUDIANO LA SOGLIA PER FARLO FUORI: SE LA LEGA ALLE POLITICHE VA SOTTO IL 15%, SALVINI SAREBBE SILURATO, E SOSTITUITO DAL GOVERNATORE DEL FRIULI FEDRIGA…