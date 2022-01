MA SIAMO A MONTECITORIO O AL VARIETA'? FUMATA NERA ANCHE NELLA SECONDA VOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. NELLA MAREA DI SCHEDE BIANCHE ARRIVA ANCHE IL VOTO "DELICATISSIMO" PER CHRISTIAN DE SICA. SI AVVICINA SANREMO E PIOVONO PREFERENZE ANCHE PER AL BANO, CLAUDIO BAGLIONI, ENRICO RUGGERI. IL PIU' VOTATO? MATTARELLA...

Anche il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica non risparmia voti "burla" da parte dei grandi elettori. Così sono arrivati voti per l'attore Christan De Sica, per lo scrittore Fulvio Abbate, per Alessandro Zan (padre dell'omonimo ddl), per Massimo Giletti, per il comico Nino Frassica e conferme per Alberto Angela e Amadeus. E per restare in clima sanremese spuntano voti anche ai cantanti Al Bano, Claudio Baglioni ed Enrico Ruggeri.

