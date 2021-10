MA I TALEBANI NON ERANO I CATTIVI? - PROSEGUONO A DOHA I COLLOQUI TRA GLI STATI UNITI E I TALEBANI: TRA LE QUESTIONI AFFRONTATE, LA RICHIESTA DI SBLOCCARE I 9 MILIARDI DI DOLLARI DELLA BANCA CENTRALE DI KABUL CONGELATI NEGLI USA - IL PRIMO PASSO DI WASHINGTON: FORNIRE AIUTI UMANITARI AGLI AFGHANI RIFIUTANDO DI DARE RICONOSCIMENTO POLITICO AL NUOVO GOVERNO DEI TALEBANI - IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI KABUL: "CI IMPEGNAMO AFFINCHE' IL TERRITORIO AFGHANO NON SIA USATO DAGLI ESTREMISTI PER LANCIARE ATTACCHI CONTRO ALTRI PAESI"

AFGHANISTAN: PROSEGUONO A DOHA I COLLOQUI TRA USA E TALEBANI

talebani a kabul

(ANSA) - Proseguono oggi a Doha i colloqui tra le delegazioni dei talebani e degli Stati Uniti, in corso da ieri per la prima volta dal ritiro americano dall'Afghanistan. Gli incontri si sono finora concentrati sugli "aiuti umanitari e l'implementazione degli accordi di Doha", secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri dei sedicenti studenti coranici, Amir Khan Muttaqi. Tra le altre questioni affrontate, riferiscono media afghani vicini ai mullah, c'è stata la richiesta a Washington di sbloccare i fondi della Banca centrale di Kabul congelati all'estero, per lo più proprio negli Usa, che ammonterebbero a circa 9 miliardi di dollari. I talebani hanno annunciato un prossimo incontro sempre a Doha anche con una delegazione dell'Unione europea.

talebani conquistano valle del panshir 2

TALEBANI, DA USA AIUTI UMANITARI SENZA RICONOSCERE GOVERNO

(ANSA) - Gli Usa hanno concordato di fornire aiuti umanitari agli afghani rifiutando però di dare riconoscimento politico al nuovo governo dei talebani. Lo hanno annunciato i rappresentanti dei talebani stessi dopo il primo incontro di persona a Doha con dirigenti americani. I colloqui "sono andati bene", hanno riferito, con Washington che ha sbloccato gli aiuti dopo aver concordato di non legarli ad un riconoscimento formale dell'esecutivo formato dagli studenti coranici.

talebani in afghanistan

TALEBANI A USA, CI IMPEGNIAMO CONTRO TERRORISTI NEL PAESE

(ANSA) - Il ministro degli Esteri ad interim del governo talebano ha assicurato agli Usa nei colloqui di Doha che gli studenti coranici sono impegnati ad impedire che il territorio afghano non sia usato dagli estremisti per lanciare attacchi contro altri Paesi: lo ha detto il portavoce politico dei talebani Suhail Shaheen, come riportano alcuni media Usa. Sabato tuttavia i talebani hanno escluso ogni cooperazione con Washington contro l'Isis in Afghanistan.

Talebani talebani in afghanistan 10

TALEBANI A USA, IMPEGNO A FACILITARE MOVIMENTO STRANIERI

talebani in afghanistan

(ANSA) - Nel loro comunicato finale dopo i colloqui di Doha con gli americani, i talebani si sono impegnati a facilitare il movimento degli stranieri, senza fornire ulteriori dettagli.

talebani in afghanistan 3 talebani in afghanistan 7 talebani in afghanistan 6