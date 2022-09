26 set 2022 09:56

MA VOLEVA ANCHE UN REGISTRO PER IL CANE? MONICA CIRINNÀ, TROMBATA AL SENATO, CRITICA LA DIVISIONE UOMINI-DONNE NEI REGISTRI ELETTORALI: "E' UN LIMITE ALLA DEMOCRAZIA, UN OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO DELLE PERSONE TRANS E NON BINARIE CHE, IN QUESTO MODO, SONO COSTRETTE A FARE COMING OUT" – QUALCHE MESE FA LA CIRINNÀ AVEVA CHIESTO I 24 MILA EURO TROVATI NELLA CUCCIA DEL SUO CANE A CAPALBIO. MA IL GIUDICE LE HA DETTO DI NO...