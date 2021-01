GEORGIA ON MY MIND – LA SETTIMANA PROSSIMA SI DECIDERÀ IL DESTINO DEGLI USA IN 48 ORE: MARTEDÌ CI SONO I DUE BALLOTTAGGI IN GEORGIA, CHE DETERMINERANNO CHI CONTROLLERÀ IL SENATO, E IL GIORNO DOPO AL CONGRESSO SI CERTIFICHERÀ IL VOTO NEL COLLEGIO ELETTORALE – ORMAI TRUMP È SEMPRE PIÙ ISOLATO NEL SUO PARTITO: IERI UNA FRONDA DEL SUO PARTITO HA ANNULLATO PER LA PRIMA VOLTA UN VETO DEL PRESIDENTE SULLA LEGGE DI FINANZIAMENTO DELLA DIFESA