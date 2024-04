15 apr 2024 19:51

MACRON INVOCA LA TREGUA OLIMPICA PER I GIOCHI E PER LA PRIMA VOLTA EVOCA LA POSSIBILITA’ DI PIANI ALTERNATIVI PER LA CERIMONIA DI APERTURA LUNGO LA SENNA IN CASO DI MINACCE TERRORISTICHE – “PREPAREREMO UN EVENTO LIMITATO AL TROCADERO, IN CUI NON UTILIZZEREMO TUTTA LA SENNA (PIANO B) O UNA CERIMONIA CHE RIPORTI IL PUBBLICO ALLO STADE DE FRANCE (PIANO C)” - PER IL MINISTRO DELL’INTERNO DARMANIN NON ESISTONO RISCHI EVIDENTI. MA DA GIORNI LA FRANCIA HA ALZATO AL LIVELLO MASSIMO IL PIANO DI SICUREZZA CONTRO IL TERRORISMO...