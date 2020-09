MA CONTE CHI SI CREDE DI ESSERE? "GIUSEPPI" ORMAI E' UBRIACO DI SE' STESSO E DI POTERE E PENSA DI TROVARE UN POSTO A DRAGHI: "NON LO VEDO UN RIVALE, LO AVREI VISTO BENE COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE” (IL PROBLEMA E' CHE DRAGHI NON VEDE LUI) - POI SI METTE A DARE I NUMERI SUI MORTI DI COVID IN ITALIA (35.518) PADELLARO PROVA A CORREGGERLO MA LUI INSISTE NEL DIRE 135-134MILA MORTI - LO SPEZZONE DELL'INTERVENTO IN CUI SOVRASTIMAVA LE VITTIME, È STATO TRASMESSO DAL TG1 CHE NON HA RETTIFICATO - VIDEO