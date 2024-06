O MACRON È UN GENIO, O È UN KAMIKAZE (LA SECONDA CHE HAI LETTO) – IL PRESIDENTE FRANCESE RIVENDICA LA SUA STRATEGIA SUICIDA DI CONVOCARE ELEZIONI ANTICIPATE E CONSEGNARE IL PAESE A MARINE LE PEN: “LA PREPARO DA SETTIMANE E SONO SODDISFATTO. GLI HO TIRATO UNA BOMBA A MANO TRA LE GAMBE, ADESSO VOGLIO VEDERE COME NE ESCONO” – ANCHE SARKOZY LO SPERNACCHIA: “È UN RISCHIO GROSSO PER IL PAESE E ANCHE PER IL PRESIDENTE. PUÒ SIGNIFICARE IL CAOS…”

Estratto dell’articolo di Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

Ad infiammare gli animi anche alcune dichiarazioni di Macron, riportate da "Le Monde". A un francese che gli chiedeva se non siano troppo «difficili» queste giornate dopo la batosta elettorale delle europee e l'annuncio dello scioglimento dell'Assemblée nationale, Macron avrebbe risposto: «Ma no! Lo preparo da settimane e sono soddisfatto. Gli ho tirato una bomba a mano tra le gambe, adesso voglio vedere come ne escono».

Persino i suoi, a cominciare dal suo premier Gabriel Attal, hanno difficoltà a prevedere come ne usciranno. Ieri Attal […] ha presentato il programma dei macronisti per le legislative del 30 giugno. Anche questo, compito improbo per un premier in carica. Attal ha soprattutto dettagliato misure di sostegno al potere d'acquisto, con riduzione dei costi dell'energia (misure in realtà già annunciate prima dello scioglimento dell'Assemblea) e aiuti ai giovani per l'acquisto della prima casa e rivolto un appello «agli elettori di sinistra che però non vogliono l'estrema sinistra», un vivaio di voti che potrebbe in effetti rivelarsi prezioso per Macron. Ieri a prendere la parola è stato anche Nicolas Sarkozy .

L'ex presidente ha fustigato la decisione di sciogliere il parlamento: «un rischio grosso per il paese e anche per il presidente - ha detto - può significare gettare il paese in un caos da cui avremmo molte difficoltà a uscire». […]

