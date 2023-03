MACRON ORMAI NON NE IMBROCCA PIÙ MEZZA – IL PRESIDENTE FRANCESE, MENTRE IN DIRETTA TV PARLAVA DI SACRIFICI NECESSARI E STIGMATIZZAVA LE PROTESTE IN PIAZZA CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI, INDOSSAVA UN OROLOGIO DA 80MILA EURO! A UN CERTO PUNTO SI DEVE ESSERE ACCORTO DELLA FIGURA DI MERDA E SI È SFILATO IL PREZIOSO ACCESSORIO, NASCONDENDO LE MANI SOTTO IL TAVOLO. E LA SCENETTA È DIVENTATA SUBITO VIRALE - VIDEO

?Dall’alto della sua opulenza Macron dice di essere contento per la riforma delle pensioni, poi si pente e furtivamente sceglie di togliersi l’orologio di lusso durante il suo discorso ? pic.twitter.com/zJBCQLXuFR — Enrico Farabollini (@EnricoFaraboll1) March 23, 2023

Estratto dell’articolo di Tommaso Coluzzi per www.fanpage.it

emmanuel macron e l orologio da 80mila euro

[…] Il presidente francese sta cercando di convincere la popolazione – invano al momento – della bontà della riforma della previdenza, e ieri sera è intervenuto in diretta tv dall'Eliseo proprio per spiegare le sue ragioni. Durante il botta e risposta con due giornalisti, però, Macron fa un movimento che in molti hanno notato, scatenando ironia e insinuazioni di ogni tipo.

emmanuel macron e l orologio da 80mila euro

Nel video, divenuto immediatamente virale sui social, si vede il presidente francese mettere le mani sotto al tavolo mentre sta parlando. Fuori dall'inquadratura delle telecamere, Macron si sfila l'orologio dopo aver armeggiato qualche secondo, poi torna con le mani sul tavolo. Il dettaglio non è sfuggito a molti: "Al momento di parlare dei lavoratori che non superano i salario minimo garantito, che ‘non hanno mai guadagnato così tanto potere d'acquisto', si toglie discretamente il suo grazioso orologio di lusso, sotto il tavolo – scrive la deputata Clémence Guetté, di La France Insoumise – Quest'uomo è una farsa". Secondo diversi oppositori politici di Macron, infatti, l'orologio sarebbe un accessorio di lusso da 80mila euro.

emmanuel macron in televisione difende la riforma delle pensioni

A stretto giro è arrivata la replica dell'Eliseo: "Contrariamente a quanto affermato sui social network – hanno precisato fonti vicine a Macron alla radio France Info – il presidente non ha tolto l'orologio per nasconderlo, ma perché l'aveva appena battuto con forza contro il tavolo". Certo in questo caso resta da capire perché l'abbia fatto sotto al tavolo, nascondendosi in maniera abbastanza goffa. […]

