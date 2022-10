21 ott 2022 17:10

MACRON, IL PRIMO DEI MELONIANI – IL TOYBOY DELL’ELISEO, IN VISITA A ROMA, LUNEDÌ POTREBBE INCONTRARE ANCHE LA NUOVA PREMIER: IL PRESIDENTE FRANCESE HA MOLTO INTERESSE AD AVERE BUONI RAPPORTI CON LA “DUCETTA”, IN CHIAVE ANTI-TEDESCA. NON A CASO, DOPO LE SPARATE ANTI-ITALIANE DELLA PREMIER BORNE E DELLA MINISTRA BOONE, È CORSO SUBITO A RICUCIRE - PER ORA, "MOUNSIER ARROGANCE" NON CONFERMA E NON SMENTISCE: "SONO PRONTO A LAVORARE CON MELONI, LA VEDRÒ IN UE"