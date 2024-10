30 ott 2024 12:12

MACRON SI TROVA IN UN BEL MERDON! - L'INDICE DI FIDUCIA DEL PRESIDENTE FRANCESE TOCCA IL LIVELLO PIÙ BASSO DAL 2017: IL DATO È CROLLATO DI 5 PUNTI (SPROFONDANDO AL 17%) RISPETTO AL PRECEDENTE STUDIO. È ADDIRITTURA PEGGIORE DI QUANDO ERA AL GOVERNO DURANTE LE RIVOLTE DEI GILET GIALLI - C'E' UN ALTRO RECORD NEGATIVO PER IL TOYBOY DELL'ELISEO: IL 78% DEI FRANCESI DICHIARA DI NON CREDERE PIU' IN LUI...