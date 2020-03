MACRON SMETTILA DI FARE LO SBRUFFON - ''CARO DAGO, QUI IN FRANCIA LA SITUAZIONE È GRAVE. IL GOVERNO CONTINUA A PARLARE DI 'BRUTTA INFLUENZA' E LE SCUOLE RESTANO APERTE COME SE NULLA FOSSE. AI MALATI NON FANNO IL TAMPONE. NOI ITALIANI CHE VIVIAMO OLTRALPE ABBIAMO LANCIATO UNA PETIZIONE PER CONVINCERE IL GOVERNO AD AGIRE PER PREVENIRE IL CONTAGIO. FIRMATE CON NOI…''

Riceviamo e pubblichiamo:

EMMANUEL MACRON PIZZAIOLO BY EDOARDO BARALDI

Caro Dago, qui in Francia la situazione è grave. Ad oggi non sono state prese misure preventive; in molte regioni della Francia non si parla minimamente del virus se non classificarlo ancora come "una brutta influenza". Da canali privati sappiamo che la situazione negli ospedali non è delle migliori. Conosciamo italiani ai quali, nonostante siano a casa con tosse e febbre, non è stato fatto il tampone, e questa la dice lunga sull'ufficialità dei dati. Siamo preoccupati perché ci sono stati segnalati dei casi di coronavirus nelle scuole che continuano a rimanere aperte come se nulla fosse!

macron conte

Questa mattina abbiamo lanciato una petizione perché vengano prese misure di prevenzione e non di "contenimento" come dicono loro. Sappiamo che la situazione in Italia è drammatica e la stiamo condividendo, poiché ognuno di noi ha dei familiari anziani in Italia. Attraverso il tuo sito, che sappiamo essere molto forte dal punto di vista della comunicazione, vorremmo che facessi sent ire anche la nostra voce! Di seguito trovi il link della petizione se può tornare utile

Grazie!! Massimiliano C.

https://www.change.org/p/consolato-generale-d-italia-a-parigi-covid19-misure-di-prevenzione-per-italiani-in-francia