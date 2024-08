MADURO PREPARA IL GOLPETTO PER ANNULLARE LE ELEZIONI E TENERSI IL POTERE - LA PROCURA GENERALE DEL VENEZUELA APRE UN’INCHIESTA PENALE CONTRO I DUE LEADER DELL'OPPOSIZIONE EDMUNDO GONZÁLEZ Y MARÍA CORINA MACHADO - MADURO HA LANCIATO NUOVE MINACCE CONTRO LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE CHIEDENDO DI AGIRE CONTRO I SOCIAL: "SONO I PRINCIPALI STRUMENTI CONSAPEVOLI DI MOLTIPLICAZIONE DELL'ODIO E DEL FASCISMO. TIKTOK E INSTAGRAM CREANO FANATICI CHE ATTACCANO LA POLIZIA, I MILITARI O IL POPOLO CHAVISTA. IL FASCISMO IN VENEZUELA NON ATTACCHERÀ IL POTERE. SONO DISPOSTO A TUTTO" - MACHADO E GONZÁLEZ LANCIANO UN APPELLO ALL'ESERCITO: “IMPEDITE IL 'GOLPE' DI MADURO” - FINORA ALMENO 1.010 ARRESTATI NELLE PROTESTE

La richiesta era stata fatta dalla Corte Suprema

(ANSA) - CARACAS, 05 AGO - Elvis Amoroso, presidente della Consiglio nazionale elettorale del Venezuela (Cne), ha consegnato alla Corte Suprema di Giustizia i registri elettorali delle elezioni del 28 luglio. Erano stati richiesti da una sentenza della corte il 3 agosto dopo un ricorso presentato del presidente Nicolás Maduro.

"Tutto ciò che è stato richiesto dalla più alta corte della Repubblica è stato presentato", ha dichiarato Elvis Amoroso senza fornire ulteriori dettagli. I documenti erano stati richiesti da una sentenza del 3 agosto dopo il ricorso di Nicolás Maduro: il presidente venezuelano aveva chiesto al tribunale di "certificare" il processo elettorale dopo le denunce di frode da parte dell'opposizione.

La Corte Suprema aveva dato tre giorni di tempo al Consiglio nazionale elettorale per presentare i verbali di scrutinio, il totale dei seggi elettorali su scala nazionale, nonché i verbali di aggiudicazione e proclamazione della vittoria di Maduro. "Ringrazio il Consiglio Nazionale Elettorale e i suoi rettori per essersi presentato oggi. Confermiamo di aver ricevuto i documenti con i loro annessi da questo organo elettorale" ha dichiarato la presidente della Corte Suprema, Caryslia Rodríguez.

VENEZUELA, INCHIESTA PENALE CONTRO EDMUNDO GONZÁLEZ E MACHADO

Il procuratore generale risponde all'appello dell'opposizione

(ANSA) - CARACAS, 05 AGO - Il procuratore generale venezuelano Tarek William Saab ha annunciato l'apertura di una investigazione penale contro i due leader dell'opposizione Edmundo González y María Corina Machado.

"Il Ministero Pubblico della Repubblica Bolivariana del Venezuela in risposta alla dichiarazione illegale rilasciata da Edmundo González e María Machado informa dell'apertura di una indagine penale per determinare la loro responsabilità per i loro presunti molteplici crimini qui descritti che minacciano la pace della nazione venezuelana", scrive sul suo profilo X dove aggiunge anche una foto del comunicato.

Tra i crimini contestati ai due leader dell'opposizione dal Ministero Pubblico figurano quelli di "usurpazione di funzioni, diffusione di informazione falsa per diffondere il panico, istigare alla disobbedienza delle leggi e all'insurrezione, associazione a delinquere e cospirazione". Poche ore prima González e Machado si erano appellati alle forze armate perché impedissero quello hanno definito "il colpo di stato di Maduro".

MADURO 'DISPOSTO A TUTTO' PER FAR VALERE LA SUA RIELEZIONE

Attaccati i social: 'Propagano odio e fascismo in Venezuela'

(ANSA) - CARACAS, 05 AGO - A una settimana dalle contestate elezioni che gli hanno attribuito una dubbia vittoria, il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, si è congratulato con la Guardia nazionale bolivariana (Gnb) per la sua "condotta esemplare" nel reprimere le proteste popolari e ha avvertito di essere "disposto a tutto" per far valere la sua rielezione. "Voglio congratularmi con questa Guardia nazionale professionale, umana e potente, perché è stata ed è la spina dorsale della pace, della protezione del popolo, della tranquillità, della sicurezza", ha detto il leader 'chavista' partecipando alle celebrazioni per l'87/o anniversario della Gnb.

Durante l'evento, Maduro ha anche lanciato nuove minacce contro la libertà di espressione nel Paese chiedendo di agire contro i social. "I principali strumenti consapevoli di moltiplicazione dell'odio e del fascismo e del tentativo di dividere i venezuelani e creare fanatici fascisti che attaccano la polizia, i militari o il popolo chavista nelle loro comunità, sono TikTok e Instagram", ha dichiarato alla tv. "Il fascismo in Venezuela non attaccherà il potere. Sono disposto a tutto", ha poi avvisato.

IL PRESIDENTE DEL VENEZUELA DENUNCIA UN ATTACCO 'CYBER-FASCISTA'

Maduro: 'Campagna mediatica per dividere Paese e forze armate'

CARACAS

(ANSA) - CARACAS, 05 AGO - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha denunciato un "colpo di stato ciber-fascista e criminale" contro il suo Paese nell'ambito di una campagna di comunicazione internazionale attraverso l'utilizzo dei più utilizzati social network.

"Accuso Tik Tok e Instagram della responsabilità nella diffusione dell'odio e del fascismo per dividere i venezuelani e cercare di favorire violenza e portare il fascismo nel Paese", ha detto il leader chavista, annunciando una possibile limitazione nell'accesso ai social. Nel corso del suo intervento per la commemorazione dell'87mo anniversario della Guardia nazionale boliviariana, ha evidenziato che la campagna punta specificamente a "dividere, demoralizzare e smobilitare" le forze armate.

DUQUE DENUNCIA, 'MADURO VUOLE FAR ANNULLARE LE ELEZIONI'

Ex presidente Colombia: 'Vuole sfruttare presunto attacco hacker

CARACAS

(ANSA) - CARACAS, 05 AGO - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro vorrebbe utilizzare il presunto attacco hacker sofferto dai sistemi del Consiglio nazionale elettorale (Cne) per giustificare l'annullamento delle elezioni del 28 luglio e convocare nuove consultazioni entro il prossimo dicembre. Lo denuncia l'ex presidente della Colombia, Ivan Duque, in una lunga pubblicazione su X.

La Corte suprema a maggioranza filogovernativa "starebbe studiando la possibilità di dichiarare nulle le elezioni", motivando la decisione con una manipolazione dei dati nel corso "dell'attacco informatico proveniente dalla Macedonia del Nord" denunciato dal governo nel corso delle operazioni di scrutinio.

Per Duque questa teoria sarebbe "usato come cortina di fumo" per "evitare di riconoscere la sconfitta". Pur proclamando come legittima l'elezione di Nicolas Maduro, il Cne non ha ancora pubblicato i verbali elettorali di ciascuna sezione, come richiesto dalla comunità internazionale come prova dell'effettiva elezione. Il governo ha subordinato la pubblicazione degli atti a un'inchiesta sulla presunta alterazione degli atti nel corso dell'invasione informatica.

ALMENO 1.010 ARRESTATI NELLE PROTESTE ANTI-MADURO IN VENEZUELA

Il nuovo bilancio dell'Ong Foro Penal

CARACAS

(ANSA) - CARACAS, 05 AGO - Sarebbero almeno 1.010 - di cui 91 minorenni - le persone detenute da parte delle forze di sicurezza venezuelane a margine delle mobilitazioni e proteste sociali esplose nel Paese dopo la contestata elezione del presidente Nicolas Maduro. Lo riferisce su X l'Organizzazione non governativa (Ong) Foro Penal, lasciando inalterato il bilancio delle vittime a 11 morti.

MACHADO E GONZÁLEZ ALL'ESERCITO: IMPEDITE IL 'GOLPE' DI MADURO

I due leader si appellano anche ai familiari dei militari

CARACAS

(ANSA) - CARACAS, 05 AGO - La leader dell'opposizione María Corina Machado e il candidato presidenziale Edmundo González Urrutia hanno chiesto ai militari e alla polizia di impedire quello che definiscono "il colpo di stato" compiuto dal presidente Nicolás Maduro. "Ci appelliamo alla coscienza dei militari e della polizia perché stiano dalla parte del popolo e delle loro famiglie. Vi esortiamo a prevenire la furia del regime contro il popolo e a garantire il rispetto dei risultati delle elezioni", si legge nel loro comunicato congiunto rivolto alle forze armate venezuelane.

Il testo ribadisce la denuncia di brogli elettorali durante le presidenziali del 28 luglio e la repressione delle proteste contro la proclamazione di Maduro per un terzo mandato consecutivo. I due leader dell'opposizione hanno chiesto a tutti coloro che hanno parenti militari o poliziotti "che chiedano di non reprimere i venezuelani, di ignorare gli ordini illegali di Maduro e di riconoscere la sovranità popolare", espressa nelle ultime presidenziali. Machado e González hanno anche detto che Maduro si rifiuta di riconoscere "di essere stato sconfitto."

