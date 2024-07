MADURO, UN PRESIDENTE "CAMIONISTA" - CHI LO VUOLE PRENDERE PER IL CULO CHIAMA COSÌ IL BAFFUTO CAPO DI STATO VENEZUELANO (RI-ELETTO CON IL 51% DEI VOTI) CHE, IN PASSATO, HA LAVORATO COME AUTISTA DI AUTOBUS A CARACAS. CHI LO AMA LO CHIAMA "EL GALLO PINTO" (IL GALLO COMBATTENTE) - È STATO IL "DELFINO" DI HUGO CHÁVEZ E, DAL 2013, GOVERNA IL PAESE TRA INDAGINI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE PER CRIMINI CONTRO L'UMANITA' E SCANDALI - MADURO È SOPRAVVISSUTO ANCHE AD UN TENTATIVO DI OMICIDIO QUANDO...

Chi lo denigra lo chiama «il camionista», anche se in realtà un tempo, in un’altra vita, faceva il conducente d’autobus e il sindacalista. Chi lo ama lo chiama «el gallo pinto», il gallo combattente, simbolo che ha accompagnato la sua ultima campagna elettorale. Sia come sia Nicolas Maduro, 61 anni, non molla.

Impopolare, criticato dalla comunità internazionale, indagato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità, sopravvissuto ad una crisi economica devastante, alle sanzioni americane, alla pandemia e agli scandali, il presidente-padrone del Venezuela si avvia ad un terzo mandato, con l'avallo delle istituzioni che il suo governo controlla. Se frode c’è stata, probabilmente mai nessuno riuscirà fino in fondo a provarlo. [...]

Maduro può contare anche sulle forze armate, che condividono con lui il potere e controllano 12 dei 34 ministeri del governo, tra cui quello del Petrolio, e sulla milizia semi-militare che anche in queste elezioni si è aggirata per i seggi con fare intimidatorio, quasi sempre a cavallo di moto.

L'ascesa di Maduro al potere è stata rapida, e tutta all'ombra di Hugo Chavez, il militare che diede vita alla «nuova rivoluzione bolivariana» in Venezuela. Autista di autobus nell'area metropolitana di Caracas e poi leader sindacalista, Maduro si mise in luce partecipando alla campagna per la scarcerazione di Chávez dopo il tentato golpe che il comandante dei paracadutisti organizzò nel 1992 contro il presidente Carlos Andrés Pérez. [...]

Maduro venne poi nominato ministro degli Esteri e, un po' a sorpresa, erede vicepresidente ed erede designato. Quando Chávez morì nel 2013, per un tumore, prese il suo posto alla guida del Paese e, il 14 aprile di quell'anno, vinse le presidenziali per meno di due punti percentuali sul candidato dell'opposizione Henrique Capriles. Da allora, non ha più dato segno di voler lasciare il potere, «con le buone o con le cattive», come ha detto anche di recente.

Ha represso le manifestazioni studentesche del 2014, dissolto il Parlamento nel 2017 per istituire una Assemblea Nazionale Costituente più conciliante con il suo governo, vinto le presidenziali del 2018, che le opposizioni disertarono per mancanza di garanzie democratiche e buona parte della comunità internazionali considerò "illegittime".

Inossidabile alle critiche, Maduro è sopravvissuto anche ad un tentativo di omicidio quando diversi droni armati di esplosivo lo attaccarono durante un discorso a una parata militare. E ha domato tutti i rivali all'interno del Partito socialista unificato che dirige.

Al suo fianco, c'è sempre Cilia Flores, la moglie che alcuni osservatori definiscono come il vero «potere occulto» dietro al presidente. Avvocato penalista e deputata del Parlamento nazionale, Cilia non è una certo una «primera dama» casalinga. [...]

Cilia venne eletta presidente dell’Assemblea nazionale e cominciò a tessere una rete di potere fortissima intorno al marito. Dura, determinata e spietata con gli oppositori politici. «Cilia ti ama o ti odia, lei non fa negoziati», dicono a Caracas. [...]

