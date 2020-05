IL 4 MAGGIO SCATTA LA “FASE 2” PER 4,4 MILIONI DI LAVORATORI MENTRE ALTRI 2,7 MILIONI RESTERANNO A CASA - IL PARADOSSO: TORNERANNO OPERATIVI SOPRATTUTTO GLI OVER 50, IN PREVALENZA AL NORD, NELLE AREE PIU’ ESPOSTE AL CONTAGIO - LA BOZZA DEL NUOVO DECRETO: REDDITO DI EMERGENZA, STOP AI LICENZIAMENTI PER ALTRI 3 MESI, CONGEDI SPECIALI, BONUS BABYSITTER, DETRAZIONE FISCALE FINO A 300 EURO PER I CENTRI ESTIVI DEI FIGLI FINO A 16 ANNI…

FASE 2:CONSULENTI,4,4 MLN A LAVORO,PIÙ OVER50 E A NORD

(ANSA) - Scatterà lunedì 4 maggio la 'fase 2' per 4,4 milioni di lavoratori, mentre "2,7 milioni" resteranno ancora a casa. La ripresa, però, non è esente da "paradossi": in attività torneranno, infatti, soprattutto gli 'over50', rispetto ai giovani, in prevalenza nel Nord Italia, area più esposta al contagio da Covid-19.

Lo rilevano i consulenti del lavoro. Nel dettaglio, su 100 addetti 'fermi' nella nostra Penisola per effetto dei provvedimenti governativi di sospensione delle attività a causa del Coronavirus, "il 62,2%" andrà nuovamente a svolgere la propria occupazione, da dopodomani. E, di questi, "3,3 milioni sono uomini (il 74,8% del totale), e 1,1 milioni donne (25,2%)". La 'fase 2', scrivono i consulenti del lavoro, "interesserà principalmente i dipendenti dell'industria, dove l'attività potrà tornare a pieno regime (col 100% dei settori riaperti)", e su 100 addetti che riprenderanno le redini del proprio impiego il 60,7% opera "nel settore manifatturiero, il 15,1% nelle costruzioni, il 12,7% nel commercio e l'11,4% in altre attività di servizio".

BOZZA DL, 44 NORME LAVORO-REDDITO,DA RINNOVO CIG A REM

(ANSA) - Un pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro. E' quello contenuto in una prima bozza del decreto, anticipato oggi dalla stampa con le nuove misure anticoronavirus che dovrebbe andare in Cdm entro metà settimana. Si va, come annunciato, dal rinnovo delle misure già previste con il decreto Cura Italia, come Cig e cassa in deroga all'introduzione del nuovo Rem, il reddito di emergenza. Confermato lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti. Previsti altri 15 giorni di congedi speciali e altri 600 euro di bonus babysitter.

BOZZA DL,DETRAZIONE FINO A 300 EURO PER CENTRI ESTIVI

(ANSA) - Detrazione fiscale fino a 300 euro per i centri estivi dei figli fino a 16 anni. Lo prevede la bozza del nuovo decreto anti-Coronavirus, anticipata oggi dalla stampa, che dovrebbe andare in Cdm a metà settimana. Lo sconto fiscale vale per le spese sostenute nel 2020 per le famiglie con redditi fino a 36mila euro e si può usufruire per la parte di spese non coperte da "eventuali altri contributi pubblici".