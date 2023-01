LA MAGGIORANZA È SPACCATA SULLA GIUSTIZIA: DA UN LATO L’ALA MANETTARA DI FRATELLI D’ITALIA E LEGA, DALL’ALTRA IL GARANTISMO SENZA LIMITISMO DI FORZA ITALIA – MENTRE LA DUCETTA FA PACE CON CARLO NORDIO, TRA I PARTITI CHE LA SOSTENGONO VOLANO STRACCI SUL TEMA: DALL’ABUSO D’UFFICIO AL TRAFFICO DI INFLUENZE FINO AL SOLITO TEMA DELLE INTERCETTAZIONI. CON TANTI SALUTI ALLE VOLONTÀ DI RIFORMARE IL SISTEMA…

Estratto dell’articolo di Liana Milella per “la Repubblica”

GIORGIA MELONI CARLO NORDIO

Meloni e Nordio ritrovano la sintonia, come si evince dall’immagine face to face che li ritrae sorridenti a palazzo Chigi. Ma non ci sono altrettanti “sorrisi” sulla giustizia tra i partner della maggioranza. I lunghi coltelli prevalgono. E le divisioni sulle leggi sono ormai cronaca.

[…] Basta una rapida carrellata sui temi più caldi dell’agenda della giustizia per rendersi conto che Fratelli d’Italia e Lega remano in una direzione, mentre Forza Italia ha tutt’altri obiettivi. […]Lo dimostra la battaglia sull’abuso d’ufficio. Nordio vuole abolirlo. Lega e FdI l’hanno stoppato. Modifiche e attenuazioni sì. Cancellazione no. Arrivare in Aula e portare a casa la nuova legge diventa un problema. Anche se i forzisti dicono di essere disponibili a un compromesso.

GIORGIA MELONI CARLO NORDIO

E lo stesso accade per il traffico di influenze, reato che ci ha chiesto l’Europa, quindi inamovibile secondo i giuristi, ma che, giurano buone fonti berlusconiane, impone «un’assurda pena draconiana », da uno a quattro anni e sei mesi […]. Non è un segreto che FI punti a ridimensionare soprattutto i reati contro la pubblica amministrazione. Berlusconi lo dice da sempre. A chiederlo ora sono i suoi colonnelli.

CARLO NORDIO GIORGIA MELONI - FOTOMONTAGGIO IL FATTO QUOTIDIANO

Trovando però il muro dei “gemelli”, Lega e FdI. Proprio come sulle intercettazioni e sulla microspia Trojan. Qui la battaglia dei forzisti è senza quartiere. […] Ma se Lega e FdI - ancora Bongiorno e Delmastro - dicono che il problema è soprattutto la pubblicazione degli ascolti, FI vuole eliminarli proprio. Come fa sin dai tempi dei governi Berlusconi. Una battaglia a cui si è aggiunta adesso pure la crociata contro il Trojan, la microspia accusata di ogni nefandezza. […]

carlo nordio al quirinale GIORGIA MELONI - CARLO NORDIO - ILLUSTRAZIONE - IL FATTO QUOTIDIANO CARLO NORDIO STRINGE LA MANO A GIORGIA MELONI DOPO IL GIURAMENTO nordio meloni