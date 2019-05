L’IMPERO DI AURÉLIEN - IL FIGLIO 17ENNE DI CARLA BRUNI È SOVRANISTA ED EUROSCETTICO: ‘LO STATO-NAZIONE È LA MIGLIORE GARANZIA PER I POPOLI. L’UNIONE EUROPEA NON FUNZIONA. IO SONO DI SINISTRA E REPUBBLICANO, NON COMPLOTTISTA COME ALCUNI NEL MIO PARTITO’ - FIGLIO DI UN FILOSOFO PARIGINO-CHIC, IN FAMIGLIA RISPETTANO LE SUE IDEE. E SU QUELLA FOTO SULLE SPALLE DEL PATRIGNO SARKOZY RICORDA…