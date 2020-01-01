MAGLIE FLASH! - ''LA VERITÀ? LA RAPPRESAGLIA IRANIANA DI STANOTTE CONTRO LE BASI USA IN IRAQ È STATA UN BLUFF. NO MORTI, MISSILI LONTANI DAI BERSAGLI. SOLO UN PO' DI PROPAGANDA, ZARIF FA CAPIRE CHE PER LORO È FINITA QUI. TERZA GUERRA MONDIALE RINVIATA, A DIMOSTRAZIONE (COME HA DETTO POMPEO), CHE CON GLI STATI CANAGLIA SE NON LI PUOI ABBATTERE, ALMENO LI DEVI ''CONFRONT AND CONTAIN'' (CONFRONTARE E CONTENERE), NON ''UNDERWRITE AND APPEASE'' (SOTTOSCRIVERE E ACCONTENTARE) COME HA FATTO OBAMA. CHI GLIELO DICE A MENTANA?''-
LA TRAGEDIA DI UN MINISTRO RIDICOLO - MATTIA FELTRI: TENETEVI FORTE E SENTITE QUESTA. LO SCORSO NOVEMBRE DI MAIO S'È INCONTRATO A VILLA MADAMA CON SERGEJ LAVROV, MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO. GRANDE SUCCESSO DIPLOMATICO: FORSE (MA FORSE) SI TOGLIERANNO LE SANZIONI SUL PARMIGIANO REGGIANO – ULTIMA PRODEZZA L'INCONTRO GIGINO-SARRAJ: FUORI L'ITALIA, DENTRO ERDOGAN...
LA STRATTONATA RIPARATRICE - VIDEO: PAPA FRANCESCO VIENE DI NUOVO AGGANCIATO (STAVOLTA È UNA SUORA AFRICANA) E PER FAR DIMENTICARE LA POVERA CINESE MALMENATA INIZIA UN SIPARIETTO: ''TU MORDI! IO TI DO IL BACIO MA TU STAI TRANQUILLA…NON MORDERE!'' - IN REALTÀ BERGOGLIO HA IL VIZIETTO DI SCHIAFFEGGIARE CHI TENDE LE MANI: UN ALTRO VIDEO MOSTRA UN CEFFONE RAPIDISSIMO E CHIRURGICO CONTRO UNA SUORINA SUDAMERICANA
NON DITE A VENDOLA CHE LA SINISTRA-SINISTRA DI SANCHEZ E IGLESIAS VIETA ''LE PANCE A NOLEGGIO'' (DEFINIZIONE LORO) - FLAVIA PERINA: ''LA SPAGNA TORNA A PROPORSI COME PUNTO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI DIRITTI DELLE DONNE, MENTRE LA SINISTRA ITALIANA SI È SEMPRE TROVATA A DISAGIO SUL TEMA. LASCIANDO COME TESTIMONIAL L'EX PRESIDENTE PUGLIESE SULLE PAGINE DEI ROTOCALCHI''
L’ABIURA DI GRILLO – DOPO AVER FOMENTATO PER ANNI SQUINTERNATI ANTI-KASTA E PURE TERRAPIATTISTI, NEL SACRO BLOG DI BEPPE-MAO APPARE UN POST CONTRO “L’ANALFABETA POLITICO”, CON ENIGMATICA CITAZIONE DI BERTOLT BRECHT SUI “SOMARI IMBECILLI CHE SI VANTANO DI ODIARE LA POLITICA”. DOPO AVER EDUCATO I SUOI ELETTORI E I SUOI ELETTI, ORA LI RIPUDIA?
ENTRI HAFTAR, SI PREPARI AL SERRAJ - A SORPRESA I DUE LITIGANTI LIBICI IRROMPONO A PALAZZO CHIGI PER INCONTRI CON IL PREMIER CONTE: IL GENERALE KHALIFA HAFTAR È ARRIVATO POCHI MINUTI FA, MENTRE IL PREMIER RICONOSCIUTO DALL'ONU FARÀ TAPPA NELLO STESSO UFFICIO DI RITORNO DA BRUXELLES