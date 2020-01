8 gen 2020 13:05

MAGLIE FLASH! - ''LA VERITÀ? LA RAPPRESAGLIA IRANIANA DI STANOTTE CONTRO LE BASI USA IN IRAQ È STATA UN BLUFF. NO MORTI, MISSILI LONTANI DAI BERSAGLI. SOLO UN PO' DI PROPAGANDA, ZARIF FA CAPIRE CHE PER LORO È FINITA QUI. TERZA GUERRA MONDIALE RINVIATA, A DIMOSTRAZIONE (COME HA DETTO POMPEO), CHE CON GLI STATI CANAGLIA SE NON LI PUOI ABBATTERE, ALMENO LI DEVI ''CONFRONT AND CONTAIN'' (CONFRONTARE E CONTENERE), NON ''UNDERWRITE AND APPEASE'' (SOTTOSCRIVERE E ACCONTENTARE) COME HA FATTO OBAMA. CHI GLIELO DICE A MENTANA?''