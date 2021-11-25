MAGNA CAPITALE! - SALVATORE BUZZI PUBBLICIZZA SU FACEBOOK IL SUO PUB IN VIA DI TOR VERGATA E NE APPROFITTA PER METTERE ZIZZANIA A GUALTIERI E ALLA SUA GIUNTA: “VI ASPETTO, PER GUSTARE OTTIMI PANINI, GRANDI BIRRE E SCORPIRE LA VERA STORIA DI MAFIA CAPITALE E IL FALSO IN BILANCIO DI SILVIA SCOZZESE, ATTUALE VICESINDACO DI ROMA” - VIDEO-
TIM, COME FINIRÀ? NEL CASO IN CUI SI INGARBUGLIASSE LA LOTTA DI POTERE CHE VEDE IL SOCIO DI MAGGIORANZA VIVENDI CONTRO I SOCI FAVOREVOLI ALLA GESTIONE DI GUBITOSI, IL PALLINO PASSA A MARIO DRAGHI. GOLDEN POWER E SPIN OFF. DA UNA PARTE TIM SERVIZI, DALL’ALTRA TIM RETE CON LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (SPARKLE, TELSY) - L’ASSO NELLA MANICA DI DRAGHI È POSTE ITALIANE. IN CASO DI SPIN OFF, SI APRE LA PARTITA DEL GOVERNO SU COME VIENE RICONOSCIUTA AI SOCI DI TIM LA PERDITA DI VALORE DEGLI ASSET STRATEGICI
MATTARELLA, CAPO DEL CSM, PRENDE A CEFFONI LE TOGHE: “ADESSO BASTA PROTAGONISMI. OCCORRE RITROVARE RIGORE E SOBRIETA’” – "IL CSM VA RIFORMATO PRIMA DEL SUO RINNOVO: NON E’ PIÙ RINVIABILE LA RIFORMA. MAI CEDERE A UNA STERILE DIFESA CORPORATIVA. LE SENTENZE SIANO IMPRONTATE A EQUITÀ E RAGIONEVOLEZZA" – INTANTO LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE INCASSA LA FIDUCIA FINALE
GRILLO PREPARA LA CONTEXIT - I PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE HANNO SEMPRE MENO DUBBI: BEPPE-MAO SI È ROTTO GLI ZEBEDEI DI “GIUSEPPI” - DAVANTI ALL’ULTIMO “VAFFA” DELL’ELEVATO DI TORNO (“CONTE È LO SPECIALISTA DEI PENULTIMATUM”) SONO TUTTI CONCORDI: “L’HA DEMOLITO” - GRILLO ATTENDE L’AUTO-LOGORAMENTO DELLA LEADERSHIP MAI NATA DI PEPPINIELLO (E LA DECISIONE DEL GUP SUL FIGLIO CIRO, PREVISTA PER DOMANI). IN PANCHINA È GIÀ PRONTA VIRGINIA RAGGI
"VOGLIO PROVARE CHE I PM DI FIRENZE HANNO VIOLATO PALESEMENTE LA COSTITUZIONE" - DAVANTI ALLA GIUNTA PER LE IMMUNITA' DEL SENATO, RENZI FA UNO SHOW SULL'INCHIESTA OPEN: "HO PORTATO QUATTRO PROVE SCHIACCIANTI" - E SONO: L'ACQUISIZIONE DI CORRISPONDENZA DEL GIUGNO 2018 CON IL DOTTOR MANES (DA CUI È EMERSA LA VICENDA DEL JET PRIVATO PAGATO OLTRE 130 MILA EURO DALLA FONDAZIONE OPEN PER PORTARE RENZI A WASHINGTON); I WHATSAPP CON CARRAI; ALCUNE MAIL DELL'AGOSTO 2019; L'ACQUISIZIONE DELL'ESTRATTO CONTO - NEL CASO IN CUI FOSSE PROVATO CHE I PM NON HANNO RISPETTATO LA COSTITUZIONE, IL SENATO POTREBBE APPELLARSI ALLA CONSULTA, APRENDO UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE…