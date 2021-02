MAGNA DE QUA, SPENDI DE LÀ, L'ITALIA E' VIVA! - UNA MARIA ELENA BOSCHI FRICCICARELLA PAPARAZZATA (DAL FOTOGRAFO DI FIDUCIA) SU "OGGI" ATTOVAGLIATA AL SOLE DI FREGENE BEACH SBACIUCCHIANTE COL SUO MANZO GIULIO BERRUTI: DOPO LA CONVIVENZA SI PARLA DI MATRIMONIO E FIGLI MASCHI - SU "CHI" INVECE LA VISPA DEPUTATA DI ITALIA VIVA BECCATA A FARE SHOPPING DI BORSETTE EXTRA LUSSO CHEZ VUITTON IN VIA CONDOTTI… - FOTO

Da "Oggi"

maria elena boschi e giulio berruti

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, quanto amore! Alla luce del sole di Fregene, tra un pranzetto all’aria aperta e i giochi con il cane Brownie sulla spiaggia, la coppia si lascia andare a baci e coccole. Le foto esclusive del settimanale Oggi li raccontano innamoratissimi…

VINO BIANCO E SPAGHETTI

La deputata di Italia Viva 40enne e l’attore 36enne hanno occhi solo uno per l’altra. Seduti al tavolino del ristorante, lei gli accarezza una spalla, lui si avvicina, le prende il viso e… non fanno i timidi. Il menu è quello classico dei dolci momenti di coppia: un calice di vino bianco e spaghetti con le vongole, conditi con baci furtivi infilati tra una forchettata e l’altra.

maria elena boschi e giulio berruti 8

PRONTI AL GRANDE PASSO?

Dopo pranzo, mentre Maria Elena resta al ristorante a prendere qualche raggio di sole, Giulio fa giocare in spiaggia il cane Brownie. Una giornata da innamorati insomma. La convivenza, come ha confermato lei, è già cosa fatta. E la coppia sembra pronta al grande passo…

Da www.liberoquotidiano.it

maria elena boschi shopping

C'è da festeggiare Mario Draghi e Maria Elena Boschi non bada a spese. I segugi sguinzagliati in giro per Roma da Alfonso Signorini hanno beccato la deputata di Italia Viva elegantissima in cappotto e tacchi alti, in compagnia di un'amica, impegnata in una sessione di shopping extra-lusso. Le foto, pubblicate dal settimanale Chi, stanno facendo ovviamente il giro del web e dei social a tempo di record.

