MAI DIRE CAMPIDOGLIO! NEL CENTRODESTRA ESPLODE IL CASO MICHETTI. I SUOI ALLEATI PRENDONO LE DISTANZE. LA "PRO-SINDACA", LA MAGISTRATA MATONE È SCOMPARSA. TAJANI RIMPIANGE BERTOLASO. E ORA IL RADIO-TRIBUNO VIENE ACCUSATO DI AVER SCOPIAZZATO IL PROGRAMMA (IL 13% NON E' ORIGINALE)- TRA LE FONTI DI ISPIRAZIONE CI SONO ALEMANNO, PARISI E ADDIRITTURA DRAGHI...

MARINA DE GHANTUZ CUBBE per la Repubblica - Roma

Il centrodestra rimpiange Guido Bertolaso, invece Enrico Michetti i tempi in cui poteva parlare dell'antica Roma. « Me lo hanno impedito » , dice l'avvocato. Che, per aggirare la censura subìta, nel programma elettorale propone di rilanciare la cultura a Roma riempiendo la Capitale di crociati, guardie medievali, gladiatori e vestali. Quella sulle rievocazioni storiche è sicuramente la parte più originale del testo lungo 121 pagine e pubblicato lunedì scorso.

Ma a tratti il programma è scopiazzato, come ha raccontato Il Domani. Il quotidiano scrive: il software antiplagio Turnitin ha rilevato che il 13% dello scritto è stato copiato, a blocchi e senza citazioni. Dagli editoriali di Avvenire al discorso di insediamento di Mario Draghi. La formazione dei dipendenti pubblici, si legge nel programma dell'avvocato, avverrà «anche selezionando nelle assunzioni le migliori competenze e attitudini in modo rapido, efficiente e sicuro, senza costringere a lunghissime attese decine di migliaia di candidati». Parola del premier.

Si passa poi al tema della sicurezza, con una mappatura per individuare le aree a più alto tasso di criminalità. La stessa proposta, letteralmente, avanzata da Stefano Parisi per la sua candidatura a Milano nel 2016. Altro capitolo importante è quello dei trasporti: in questo caso si pesca da Odissea Quotidiana, il sito d'informazione sulla mobilità animato da anni da Carlo Andrea Tortorelli, blogger e collaboratore di Repubblica.

Inoltre, nel capitolo dedicato a " Turismo e identità" compaiono eventi come la festa de ' Noantri e la Girandola di Michelangelo: la loro descrizione, sempre in base alle rilevazioni del software antiplagio, sono prese rispettivamente dal sito della diocesi di Roma e da Vatican News. Indenne al controllo è passata la parte sulle rievocazioni storiche, senz' altro originale: « È possibile organizzare scene quotidiane - si legge nel programma - con i crociati a Castel Sant' Angelo, Guardie medievali in giro per Trastevere, scuola di gladiatori di fronte al Colosseo, simulazione dell'uccisione di Giulio Cesare in Largo Argentina dove ricevette i colpi da Bruto, carri di musici rinascimentali, ricostruzione dei trionfi dei comandanti all'Arco di Costantino, processioni di vestali» e via discorrendo.

Michetti non si fa mancare nulla e alcune proposte politiche sono invece prese dal programma dell'ex sindaco Gianni Alemanno che ieri era insieme a Guido Bertolaso a un confronto organizzato dal candidato in consiglio comunale di FdI Roberto Cipolletti.

Enrico Michetti non è stato invitato mentre l'ex capo della protezione civile si è lanciato in una proposta: riaprire la discarica di Malagrotta. Il suo «è un contributo di idee, ma non ho ambizione di ruoli, incarichi o altro » , ha spiegato Bertolaso che ancora viene tirato per la giacchetta: prima di Michetti il suo nome circolava come candidato di centrodestra, la scorsa settimana il candidato civico Carlo Calenda lo ha proposto come commissario ai rifiuti e al Giubileo e l'altra sera ( a 10 giorni dalle elezioni) il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani parlando a Porta a Porta ha ricordato che « su Roma avevamo indicato Bertolaso, un ottimo candidato che avrebbe vinto al primo turno.

Poi non si è trovato l'accordo » . In seconda battuta Tajani ha lasciato da parte i rimpianti per aggiungere che «ora sosteniamo fedelmente Michetti » . Il quale dovrebbe essere accompagnato dalla prosindaco Simonetta Matone, candidata come capolista al consiglio comunale in quota Lega: « Non pervenuta, fa la sua campagna elettorale e visto che ci prepariamo a perdere facciamo i conti dei voti che prenderà lei togliendoli agli altri » , commentano fonti del centrodestra.

A proposito di nomi in lista, il caso Michetti continua: il candidato al consiglio municipale e assessore uscente del III Christian Raimo ha denunciato su Twitter che « in ogni lista municipale di Vittorio Sgarbi a sostegno di Enrico Michetti c'è qualcuno - secondo Raimo una quarantina di persone, ndr - soprannominato Sgarbi e qualcuno soprannominato Michetti, come Antonella Aurora Arciulo detta Sgarbi e Giampiero Leonardi detto Michetti».

