MAI DIRE RAI - CON ZINGARETTI SEGRETARIO IL PD CAMBIA POSIZIONE SULLA RAI: NIENTE PIU' AVENTINO CONTRO FOA "L'ABUSIVO", I COMMISSARI DEM SARANNO PRESENTI ALL'AUDIZIONE IN VIGILANZA (SI TORNA AGLI INCIUCI SULLE NOMINE COME IN EPOCA VELTRONIANA?) - INTANTO I CINQUE STELLE ANNUNCIANO BATTAGLIA CONTRO IL DOPPIO INCARICO DEL PRESIDENTE RAI ANCHE IN RAICOM...

1 - VIGILANZA RAI: NIENTE AVENTINO, IL PD VUOLE “INTERROGARE” FOA

Gianluca Vacchio per https://www.lospecialista.tv/

michele anzaldi

Al Nazareno ci ripensano e dopo un breve, ma intenso, dibattito interno decidono di partecipare all’audizione dei vertici di Viale Mazzini. Ma Michele Anzaldi non sarà della "partita": "Sulla Rai il Pd sbaglia e continua a sbagliare". Contrordine in casa Pd. A differenza di quanto indicato a suo tempo dai capigruppo di Camera e Senato, sollecitati dal deputato Michele Anzaldi, il Partito Democratico parteciperà all’audizione dell’amministratore delegato, Fabrizio Salini, e del presidente, Marcello Foa, prevista per martedì 9 aprile alle ore 12 in commissione di Vigilanza.

NICOLA ZINGARETTI CON IL SIMBOLO PD EUROPEE

“Per noi resta discriminante la richiesta di accesso agli atti relativa alla votazione su Marcello Foa, e continueremo ad insistere sul tema. Allo stesso tempo il grave stato di crisi del servizio pubblico impone un’attenzione particolare a tutti gli argomenti che saranno trattati durante le audizioni”, spiega il senatore Pd, Davide Faraone, capogruppo Dem in Vigilanza Rai. Tutto il Pd a San Macuto tranne uno. Anzaldi – che da mesi si batte perché sia fatta piena luce sull’elezione di Foa – ha deciso comunque di non partecipare ai lavori in segno di protesta. “Sulla Rai il Pd sbaglia – ha spiegato a loSpecialista.tv – e continua a sbagliare. Cambiano i Segretari ma gli errori rimangono sempre gli stessi”.

fabrizio salini marcello foa

Foa e Salini illustreranno – ognuno per le proprie competenze – il piano industriale 2019-21 (approvato dal cda a maggioranza il 6 marzo scorso), il piano editoriale, l’offerta per l’estero (ovvero il nuovo canale in inglese), il canale istituzionale e il piano news. In realtà, il Parlamento avrebbe competenza solo sul canale istituzionale e sul piano news. Ma a San Macuto, le domande saranno a piacere. E quelle del Pd si annunciano particolarmente scottanti…

ULTIMATUM DEI 5 STELLE: OGGI IN VIGILANZA SI RISCHIA LA RESA DEI CONTI

Da www.lanotiziagiornale.it

MARCELLO FOA FABRIZIO SALINI

Più volte rinviata, l`audizione del presidente e dell`amministratore delegato della Rai, Marcello Foa e Fabrizio Salini, è stata, alla fine, confermata per oggi in Vigilanza. A tenere banco sarà il nuovo Piano industriale dell`ad di Viale Mazzini. Ma il vero osservato speciale sarà soprattutto Foa. Motivo: la sua doppia poltrona di presidente del Cda e di Raicom, messa nel mirìno dal Movimento Cinque Stelle, come denunciato sabato scorso da La Notizia. Una vicenda che, di certo, non sarà lasciata cadere nel nulla. Considerato anche quanto il tema del conflitto d`interessi, rilanciato sul caso Foa dal vice presidente della commissione di Vigilanza Primo Di Nicola, sia sentito all`interno del M55. Che si aspetta adesso un passo indietro da parte del presidente della Rai.