MAI UNA GIOIA PER GIULIANI – IL POVERO RUDY, ORMAI CADUTO IN DISGRAZIA, HA UN’ALTRA GRANA LEGALE: L’EX MOGLIE, JUDITH, LO HA CITATO IN GIUDIZIO E CHIEDE 262MILA DOLLARI O CHE, IN ALTERNATIVA, VADA IN GALERA. SECONDO LA DONNA, RUDY HA SMESSO DI VERSARLE GLI ALIMENTI, VIOLANDO L’ACCORDO DI DIVORZIO – PER L’EX AVVOCATO DI TRUMP È L’ENNESIMA BATOSTA TRA CAPO E COLLO, DOPO I GUAI PER L’ASSALTO A CAPITOL HILL. FATTO NON SECONDARIO: A SCODELLARE LA NOTIZIA È “PAGE SIX”, LA SEZIONE DI GOSSIP DEL “NEW YORK POST” DI MURDOCH (CHE HA ORMAI ABBANDONATO TRUMP E I TRUMPIANI…)

DAGONEWS

Da PageSix

judith e rudy giuliani

Povero Rudy Giuliani: non bastava la montagna di problemi legali che ha già sul groppone, ora ci si è messa pure l’ex moglie Judith. La signora ha citato in giudizio l’ex sindaco di New York: vuole che gli versi più di un quarto di milione di dollari o che, in alternativa, vada in prigione.

Nei nuovi documenti depositati martedì presso la Corte Suprema dello Stato di New York, Judith Giuliani sostiene che Rudy abbia trattenuto i 262.000 dollari che avrebbe dovuto pagarle in base ai termini del loro accordo di divorzio.

Judith accusa Rudy di doverle 140.000 dollari solo per la loro proprietà di South Lake Drive, a Palm Beach. Il condominio di lusso è stato messo sul mercato nel 2019 per 3,3 milioni di dollari. Non è stato venduto, ma Judith sostiene nei documenti che Rudy "è tenuto a pagarmi 200.000 dollari indipendentemente dal fatto che la proprietà sia stata venduta o meno" in base all'accordo di divorzio, e lei sostiene che lui le abbia dato solo 60.000 dollari.

judith e rudy giuliani

Judith accusa Rudy di non aver "pagato la sua metà delle quote annuali di iscrizione del proprio ‘country club’". Sostiene che nel frattempo sia stata costretta a pagargli la cauzione per un importo di 70.000 dollari. "Non ho avuto altra scelta che pagare la sua parte di quote... per rimanere in regola ", afferma nei documenti del tribunale. E vuole indietro i soldi.

Non solo: il povero Rudy, stando a quanto sostiene Judith, dovrebbe pagarle fino a 5.000 dollari al mese per una colf. Ma nei documenti la donna sostiene che dall'estate scorsa Rudy "ha effettuato pagamenti inconsistenti e sporadici nei miei confronti, compreso un assegno di 10.000 dollari nel giugno 2021 che è stato restituito per insufficienza di fondi". Nei documenti si legge che ora Rudy deve 45.000 dollari di arretrati per l'aiuto.

il video di rudy giuliani commissione sull assalto a capitol hill

Judith è sicura che Rudy possa riuscire facilmente a sborsare i 262.000 dollari. "Possiede diverse proprietà a New York City e a Palm Beach [e sembra] che abbia guadagni significativi grazie ai suoi contratti e accordi con i media".

Secondo la documentazione, la donna chiede che lui paghi "immediatamente" con gli interessi. Per gli avvocati di Judith Rudy dovrebbe finire dietro le sbarre se non si mette in regola con i pagamenti: "La sua mancata comparizione in tribunale può comportare l'arresto immediato o la detenzione per oltraggio alla corte", si legge nei documenti.

rudy giuliani

L'avvocato di Judith, Dror Bikel, racconta che, dopo un'estenuante battaglia per il divorzio, i termini dell'accordo erano stati concordati in modo informale tra gli ex coniugi. Judith ha chiesto il divorzio nell'aprile 2018 dopo 15 anni di matrimonio. I due hanno avuto una battaglia controversa, litigando per la loro fortuna, stimata in 30 milioni di dollari.

L'avvocato di lei all'epoca accusò Rudy di lavorare gratis come avvocato di Trump per abbassare il suo reddito e quindi diminuire gli alimenti mensili di lei, che allora si aggiravano intorno 42.000 dollari. Ma non c'erano solo i soldi in ballo. Le cose sono andate sul personale.

il condominio di rudy giuliani a palm beach

Judith ha accusato Rudy di aver rubato la sua vasta collezione di decorazioni natalizie di cimeli e lui l'ha accusata di aver preso i telecomandi del suo televisore e il decoder della TV via cavo per impedirgli di guardare se stesso in TV.

I due si sono accordati nel dicembre 2019. I dettagli dell'accordo non sono stati resi pubblici all'epoca. Judith ha ottenuto l'ex casa della coppia negli Hamptons, che ha recentemente venduto per 5 milioni di dollari.

judith e rudy giuliani 1

Giuliani è stato anche citato in giudizio dalla Miller Gaffney Art Advisory, la società di valutazione delle opere d'arte che aveva assunto per la sua battaglia di divorzio con Judith. Nei documenti del tribunale del 2020 si affermava che Giuliani gli aveva sottratto almeno 15.000 dollari.

La carriera e la reputazione di Giuliani sembrano aver subito una sorta di caduta libera negli ultimi due anni.

La sua licenza di avvocato è stata sospesa sia a New York che nel Distretto di Columbia, deve affrontare accuse per false dichiarazioni elettorali da parte dell'Ordine degli Avvocati di Washington e Dominion Voting Systems - che ha fornito le macchine per votare alle elezioni del 2020, che secondo lui sono state truccate - gli ha fatto causa per 1,3 miliardi di dollari.

rudy giuliani donald trump

È stato anche accusato di essere stato ubriaco la sera delle elezioni, cosa che lui nega, e il mese prossimo dovrà testimoniare ad Atlanta in un grand jury speciale che indaga sulle presunte interferenze di Trump e alleati nel voto in Georgia.

L'anno scorso, gli agenti federali hanno fatto irruzione nella sua casa e nel suo ufficio nell'ambito di un'indagine per verificare se avesse chiesto a funzionari ucraini di aiutarlo a scoprire informazioni su Hunter Biden.

Rudy Giuliani

Recentemente ha anche affermato di essere stato aggredito da un lavoratore di ShopRite durante un comizio per la campagna governatoriale del figlio Andrew. Ma il video ha mostrato che la presunta aggressione era più che altro una pacca sulla spalla. Nel frattempo, secondo il suo avvocato, "Judith sta benissimo". "Ha una relazione da tre anni. È felice. Tutto sta andando molto bene nella sua vita", dice Bikel.

