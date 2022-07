DI MAIO APPARECCHIA IL CENTRO – LUIGINO LA BUTTA LÀ: “AL DI LÀ DEI NOMI QUELLO CHE SI STA DELINEANDO È UN'AREA DI UNITÀ NAZIONALE CHE SI CONTRAPPONE SICURAMENTE A CONTE E A SALVINI MA ANCHE A UNA DESTRA CHE HA SCOMMESSO PER FAR CADERE QUESTO GOVERNO" – “IO NON POSSO STARE CON GLI IRRESPONSABILI CHE HANNO CAUSATO QUESTO DISASTRO. POSSIAMO DIRCI CHE GLI ITALIANI NON SARANNO CONTENTISSIMI DI TROVARE UNA CAMPAGNA ELETTORALE IN PIENO AGOSTO, QUANDO AVREBBERO VOLUTO RIPOSARSI QUALCHE GIORNO"

renzi di maio calenda

(ANSA) - "Al di là dei nomi quello che si sta delineando è un'area di unità nazionale che si contrappone sicuramente a Conte e a Salvini ma anche a una destra che ha scommesso per far cadere questo Governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando, con i giornalisti a margine di un incontro all'Interporto di Nola.

(ANSA) - "Io non posso stare con gli irresponsabili". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine di un incontro che si sta svolgendo all'Interporto di Nola sulle future alleanze politiche.

luigi di maio mario draghi meme

"Io non posso stare con quelli che hanno causato questo disastro - ha aggiunto Di Maio - E' la prima volta che nella storia repubblicana che si va a votare a settembre e possiamo dirci che gli italiani non saranno contentissimi di trovare una campagna elettorale in pieno agosto, quando avrebbero voluto riposarsi qualche giorno".

(ANSA) - "Dobbiamo tutti accogliere l'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a realizzare anche a Camere sciolte quelle riforme che servono per ottenere i 20 miliardi di euro del Pnrr a fine anno".

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI MEME

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine di un incontro all'Interporto di Nola. "Ovviamente gli italiani presenteranno un conto salatissimo a Salvini e Conte per quello che hanno fatto - ha aggiunto Di Maio - peccato, però, che per via della loro decisione e per l'instabilità che hanno creato sarà presentato un conto salato agli italiani. Sei nei prossimi mesi aumenteranno i costi delle bollette e della benzina sappiamo di chi è la colpa".

(ANSA) - Lo scoppio del conflitto ha "reso necessaria la ricerca di mercati alternativi di sbocco per tutte quelle aziende esportatrici che abbiano una significativa quota di export verso Russia, Ucraina e Bielorussia.

L'ETERNA ILLUSIONE DEL CENTRO - BY MACONDO

A tal fine, abbiamo varato una nuova misura che, già a partire dal 12 luglio, consente di accedere a finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo 394/81, con una quota di fondo perduto fino al 40%, per assicurare alle nostre aziende la liquidità necessaria a esplorare mercati alternativi e recuperare così le quote di export perse a causa del conflitto".

salvini putin conte

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo oggi a Nola all'incontro sul tema 'Il patto per l'export al servizio dei territori'. "Inoltre - ha proseguito - realizzeremo specifiche iniziative promozionali a cura dell'ICE e attività di promozione integrata a cura della rete diplomatico-consolare, per favorire l'accesso a nuovi mercati per le produzioni dei settori più esposti alla crisi, tra cui l'agroalimentare". "Il conflitto russo-ucraino sta anche causando difficoltà di approvvigionamento di materie prime essenziali per il nostro tessuto economico", ha aggiunto Di Maio, ricordando i numeri dell'export dell'anno 2021.

LUIGI DI MAIO E MARIO DRAGHI luigi di maio mario draghi by osho