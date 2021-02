DI MAIO APRE A DRAGHI: "IL M5S HA IL DOVERE DI ASCOLTARLO" - NEL SILENZIO ASSORDANTE DI BEPPE GRILLO E DAVIDE CASALEGGIO, LUIGINO PRENDE IN MANO IL MOVIMENTO E LO SPINGE VERSO SUPERMARIO: "IN QUESTA FRAGILE CORNICE, IL MOVIMENTO 5 STELLE HA IL DOVERE DI PARTECIPARE, ASCOLTARE E DI ASSUMERE POI UNA POSIZIONE SULLA BASE DI QUELLO CHE I PARLAMENTARI DECIDERANNO. DOBBIAMO ESSERE MATURI"

LUIGI DI MAIO E VITO CRIMI

(ANSA) - "Oggi si aprono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, secondo la strada tracciata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ringrazio. In questa fragile cornice, il MoVimento 5 Stelle ha, a mio avviso, il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto". Così in una nota il ministro Luigi Di Maio.

DI MAIO,CAPISCO UMORI M5S MA DOBBIAMO ESSERE MATURI

(ANSA) - "Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. È legittimo. Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non abbiamo colpe. Non abbiamo cercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, con una pandemia in corso e le enormi difficoltà del nostro comparto produttivo. Ma è proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese". Così Luigi Di Maio.

mario draghi