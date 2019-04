ESCLUSIVO: SU “CHI” PARLA PER LA PRIMA VOLTA LA FIDANZATA DI LUIGI DI MAIO: «LUIGI MI HA GIA' PRESENTATO I SUOI GENITORI. ANCHE SE NON SUBITO GLI HO GIA' DETTO CHE VOREI DIVENTARE MAMMA. UNA USCITA A QUATTRO CON SALVINI E LA SUA NUOVA COMPAGNA ? PERCHE' NO?»

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA A VILLA BORGHESE

Da ''Chi'' in edicola domani

«Parlando con Luigi io Io gli ho detto: “Vorrei diventare mamma”. Ma lo volevo da sempre. Lui mi ha risposto: “È bellissimo”. Ma sappiamo che non è il momento. Poche sere fa mi ha portato ad Avellino a conoscere i suoi genitori. A Pasqua invece andremo in Sardegna. Le premesse ci sono tutte per...le promesse della vita. Siamo innamorati folli, ma con calma ogni cosa sarà illuminata».

Non usa mezzi termini per descrivere la sua felicità Virginia Saba, 36 anni, giornalista, da qualche settimana fidanzata ufficiale del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. Lo fa in una intervista concessa al settimanale “Chi” in edicola da mercoledì 3 aprile. La coppia è innamoratissima, come testimoniano le foto esclusive pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, e fa già progetti per creare una famiglia e anche per il dopo politica.

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA A VILLA BORGHESE

«Quando abbiamo fatto il primo viaggio insieme in Spagna, a Granada », racconta Virginia Saba a “Chi”, “Stavamo fantasticando in questo posto meraviglioso. Musica araba, situazione intima. E per un attimo Luigi mi ha detto: “Magari un giorno stacchiamo da tutto e ci inventiamo una cosa simile”. (Un Hammam ndr.) Chissà. Ora però in primis c’è quella che lui chiama la sua “missione”». Una missione, quella della politica, sulla quale Virginia ha le idee chiare.

«Non mi permetterei mai di dire a Luigi cosa deve fare», ribadisce sicura. «Io ho sempre pensato che la politica e la vita normale possano e debbano viaggiare su binari diversi. So che anche Luigi la pensa come me. Mi creda, io voglio rendere le cose facili, ma di facile non c’è molto. Io non ho bisogno di Luigi per campare. Mi sono sempre mantenuta da sola. Sia chiaro». Alla domanda se vede possibile una uscita a quattro con l'altro vicepremier Matteo salvini e la sua nuova compagna, Francesca Verdini, risponde: «Almeno nel privato che vinca l’amore. Per noi, per Salvini, per tutti».

“MINISTRO, HA LE FARFALLE NELLO STOMACO?” CHIEDE PIERLUIGI DIACO AL MINISTRO LUIGI DI MAIO OSPITE DI “NON STOP NEWS” SU RTL 102.5. “È UN BEL MOMENTO, SONO FELICE” RISPONDE SECCO IL LEADER DEL M5S

"Beh, dal punto di vista sentimentale è un bel momento, sono molto felice. Ovviamente -spiega- essere un personaggio pubblico ed essere felice significa anche prendersi l'onere, ad esempio ieri durante una passeggiata al parco, di essere seguito da qualche fotografo. Non è bello ma fa parte del mio ruolo, non rinuncio però a vivermi qualche momento di bellezza e di felicità".

luigi di maio con la fidanzata virginia saba (9) luigi di maio con la fidanzata virginia saba (10) luigi di maio con la fidanzata virginia saba (8) luigi di maio con la fidanzata virginia saba (4) LUIGI DI MAIO CON VIRGINIA SABA A VILLA BORGHESE