DI MAIO LIQUIDATO IN TRE RIGHE - BEPPE GRILLO SALUTA E RINGRAZIA LUIGINO CON UN TWEET STRIMINZITO E ANONIMO, COME SE FOSSE STATO COSRETTO A SCRIVERLO PER FORMA E NON PER VOLERE - PIÙ AVVINCENTI SONO I PRIMI TRE COMMENTI SOTTO: ''GRAZIE DI COSA? DI AVER PORTATO IL M5S DAL 32 AL 15%?'' - ''GRAZIE, SOPRATTUTTO DA NOI LEGHISTI'' - ''DI TUO FIGLIOLO CIRO GRILLO SI SA QUALCOSA?''

Da www.liberoquotidiano.it

Beppe Grillo rompe il silenzio. E a due giorni dalle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle, con tre righe, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, lancia il messaggio: "Per aspera ad astra (attraverso le asperità sino alle stelle, ndr). Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori". Un messaggio che sa di forzatura, un messaggio anonimo, di maniera, un ringraziamento che sembra più una presa in giro. Come se Grillo fosse stato in qualche modo costretto a scriverlo per sedare i suoi.