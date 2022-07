DI MAIO ORMAI È PIÙ DEMOCRISTIANO DI ANDREOTTI – LUIGINO ANCHE OGGI SFERZA IL CIUFFO CATRAMATO DI CONTE: “LUI E SALVINI SI SONO MESSI AGLI ESTREMI. IL PARTITO DI CONTE È DIVENTATO DI ESTREMA SINISTRA. IN MEZZO C’È L’ALLEANZA DEI MODERATI”. “GRILLO E DI BATTISTA? LI VEDO UN PO’ NERVOSI, COME SEMPRE HANNO CAPITO DI AVER SFASCIATO TUTTO” – “CALENDA? ESSERE UNITI È UN VALORE. CI LAVOREREMO…”

1 - DI MAIO, PARTITO DI CONTE È DIVENTATO DI ESTREMA SINISTRA

(ANSA) - "Conte e Salvini si sono messi agli estremi. Il partito di Conte è diventato di estrema sinistra, e il centrodestra è un'alleanza di estrema destra. In mezzo c'è l'alleanza dei moderati, noi che dobbiamo dare un'alternativa al Paese, anche nel solco dell'agenda Draghi". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Ipf, ospite de L'aria che tira, su La7.

2 - ELEZIONI: DI MAIO, CALENDA? ESSERE UNITI È UN VALORE

(ANSA) - "Le coalizioni si presentano fra il 12 e il 14 agosto, nelle prossime settimane ci sarà un dibattito. Le coalizioni sono fondamentali per stare uniti contro gli estremismi. Essere uniti, fra coloro che hanno provato a salvare il governo di unità nazionale, è un valore. Ci lavoreremo, poi gli italiani decideranno". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Ipf, ospite de L'aria che tira, su La7, commentando le dichiarazioni del leader di Azione Carlo Calenda, che a una domanda di un giornalista su Di Maio ha risposto "Non so di chi lei stia parlando".

Calenda va convinto? "Il tema non convincere una persona, tutti dobbiamo convincerci che essere uniti attorno ai programmi e a una visione del Paese è un valore", ha replicato Di Maio.

3 - IPF:DI MAIO, GRILLO-DI BATTISTA? NERVOSI,HANNO SFASCIATO TUTTO

(ANSA) - "Li vedo un po' nervosi, hanno capito come sempre di aver sfasciato tutto". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Ipf, ospite de L'aria che tira, su La7, dopo aver visto i recenti video in cui è stato criticato dal garante M5s Beppe Grillo e dall'ex deputato del Movimento Alessandro Di Battista.

"Il nostro sogno era andare al governo, fare le riforme e cambiare l'Italia, poi sono diventati il partito di Conte, che ha buttato giù Mario Draghi, non un premier qualsiasi - ha spiegato Di Maio -. A Grillo vorrò sempre bene, di Conte ha detto cose peggiori". Di Battista può diventare leader del Movimento? "Decideranno loro, ma ora è un partito padronale - ha risposto il ministro -: li porta a litigare con tutti, forse il problema è proprio Conte".

4 - GAS: DI MAIO, CADUTO GOVERNO PIÙ DIFFICILE STARE AI TAVOLI

(ANSA) - Il tetto al prezzo del gas "è importante. Abbiamo fatto contratti importanti con l'Algeria, 4 miliardi di metri cubi in più, abbiamo assicurato all'Italia il gas che serve per evitare il buio in inverno, ma il prezzo non si determina nei contratti, si stabilisce ad Amsterdam al Ttf.

Il tetto massimo è un provvedimento europeo che può bloccare il prezzo. Ci metteremo il massimo impegno per arrivare a questo risultato, ma avendo fatto cadere governo è molto più difficile stare ai tavoli internazionali". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Ipf, ospite de L'aria che tira, su La7.

